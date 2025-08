Cuesta una fortuna: así es la exclusiva escuela a la que irá Rufina Cabré en Turquía

Cuánto cuesta estudiar allí

El acceso al British International School no es sencillo ni económico. Según información que trascendió, para comenzar el proceso de admisión se requiere abonar una solicitud no reembolsable de U$S1.250. A esto se suma una inscripción inicial de U$S 5.500, y una matrícula anual que oscila entre 40.400 y 47.250 dólares, dependiendo del nivel académico.