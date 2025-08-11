 Avenida Roca o Néstor Kirchner: la calle que en Tucumán parece tener dueño
Secciones
LG PlayBuen día

Avenida Roca o Néstor Kirchner: la calle que en Tucumán parece tener dueño

La discusión volvió a escena porque el Concejo Deliberante analiza un proyecto para devolverle el nombre original.

Hace 4 Hs

Por más que el cartel azul en las esquinas lo diga con claridad y Google Maps insista en corregir, para miles de tucumanos esa larga traza no es otra que la avenida Roca. El cambio de nombre a Néstor Kirchner, aprobado hace ya varios años, parece no haber logrado desplazar del habla cotidiana a su denominación original.

En lo formal, el nombre oficial está en ordenanzas, papeles y mapas. Pero en la materialidad del día a día, como se repite en charlas y en redes sociales, “el uso es otra cosa”. El buscador de Google lo sabe: al tipear “avenida Roca” aparece, sin dudarlo, la ubicación correcta, aunque el rótulo legal diga lo contrario.

Esta resistencia a adoptar un nuevo nombre no es un fenómeno exclusivo. Pasa con calles y plazas rebautizadas que, en la memoria popular, siguen ancladas en el nombre que tuvieron durante décadas. 

En este caso, la discusión volvió a escena porque el Concejo Deliberante analiza un proyecto para devolverle el nombre original.

Temas Google MapsNéstor Kirchner
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Jaldo, crítico con Milei: Se va a pasar los cuatro años vetando leyes

Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: Lo testimonial conmigo no va

Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: "Lo testimonial conmigo no va"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Comentarios