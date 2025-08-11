Avenida Roca o Néstor Kirchner: la calle que en Tucumán parece tener dueño

Por más que el cartel azul en las esquinas lo diga con claridad y Google Maps insista en corregir, para miles de tucumanos esa larga traza no es otra que la avenida Roca. El cambio de nombre a Néstor Kirchner, aprobado hace ya varios años, parece no haber logrado desplazar del habla cotidiana a su denominación original.
En lo formal, el nombre oficial está en ordenanzas, papeles y mapas. Pero en la materialidad del día a día, como se repite en charlas y en redes sociales, “el uso es otra cosa”. El buscador de Google lo sabe: al tipear “avenida Roca” aparece, sin dudarlo, la ubicación correcta, aunque el rótulo legal diga lo contrario.
Esta resistencia a adoptar un nuevo nombre no es un fenómeno exclusivo. Pasa con calles y plazas rebautizadas que, en la memoria popular, siguen ancladas en el nombre que tuvieron durante décadas.
En este caso, la discusión volvió a escena porque el Concejo Deliberante analiza un proyecto para devolverle el nombre original.