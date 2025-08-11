 En el Día del Nutricionista, especialistas contra influencers y figuras públicas que recomiendan dietas
En el Día del Nutricionista, especialistas contra influencers y figuras públicas que recomiendan dietas

Una campaña de concientización busca alertar sobre los peligros de tomar información no verificada como veraz y certera. Se advierte sobre los riesgos de seguir indicaciones de personal no autorizado en materia de nutrición.

Las redes sociales permitieron un crecimiento excesivo de la información no chequeada.
Hace 3 Hs

Latinoamérica tiene una efemérides de origen argentino cada 11 de agosto. Desde 1974 se celebra el Día del Nutricionista en conmemoración del doctor Pedro Escudero, un médico pionero en la nutrición. En esta fecha especial, un grupo de especialistas de Córdoba –secundado por profesionales de todo el país– iniciaron una campaña de advertencia sobre la importancia de recibir asesoramiento de personal calificado.

El nutricionista de Messi contó los secretos de la dieta del futbolista

Desde hace un tiempo, sobre todo desde el auge de las redes sociales, el Colegio de Nutricionistas de Cordoba empezó a ser un referente en la materia. Profesionales de la entidad denunciaron riesgos de intrusismo profesional en su campo. Esto indica que se detectaron prácticas relacionadas a la nutrición por parte de personas que no tienen formación alguna en la materia.

Concientización en el Día del Nutricionista

El lema de este año es contundente y apunta a un sector particular de la población: los influencers y las figuras públicas. “Difundir sin confundir” es la consigna bajo la que los nutricionistas se moverán este año. “Hoy más que nunca, en tiempos de sobreinformación y de difusión sin control en redes sociales, reafirmamos la importancia de consultar con profesionales matriculados que cuentan con respaldo legal y académico para prescribir planes alimentarios”, destacaron en un comunicado.

En particular, este año se hará énfasis en el rol de los profesionales de la nutrición ante el exceso de información que circula en la sociedad. Es que las recomendaciones e instrucciones por parte de agentes no autorizados puede poner en riesgo a las personas que los siguen sin hacer ningún tipo de chequeo o cuestionamiento. “La matrícula profesional garantiza idoneidad técnica y responsabilidad ética, protege el derecho de las personas a recibir atención segura y de calidad”, indicaron.

La batalla contra los influencers de lifestyle que prometen soluciones casi mágicas o regímenes severos atenta contra la tarea de los nutricionistas. “La salud no se improvisa. La cantidad de seguidores no garantiza una información segura”, advirtieron los especialistas y recomendaron siempre consultar con un licenciado matriculado.

Princesas Disney: La peligrosa dieta que se viralizó en TikTok

El régimen es estricto y consiste en un déficit hipocalórico que compromete severamente la salud en el corto y largo plazo. La dieta de las princesas Disney se plantea como un juego progresivo que lo vuelve más atractivo. Según el tratamiento y con una especie de juego de roles, las niñas se convierten en una princesa cada día.

A cada princesa le corresponderá una dieta distinta. Es decir que cada día se debe comer algo diferente. Lo que tienen en común es el alto nivel de restricción que presenta, porque se pueden comer entre 300 y 600 calorías diarias. Un día las niñas deben ser la princesa Ariel y tomar solo agua; otro, Blancanieves, sólo manzanas; otros, Bella, y tomar solo té.

Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería –España– habló de estas dietas que “juegan” con la salud tanto física como mental y emocional de los jóvenes. “Esta ni es una dieta, ni es mágica, ni inocente. Es un plan restrictivo, carente de base científica, que pone en riesgo la salud física, emocional y social de quienes lo siguen, especialmente de los adolescentes”, sentenció categórico el especialista.

