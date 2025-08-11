En el Día del Nutricionista, especialistas contra influencers y figuras públicas que recomiendan dietas

Concientización en el Día del Nutricionista

El lema de este año es contundente y apunta a un sector particular de la población: los influencers y las figuras públicas. “Difundir sin confundir” es la consigna bajo la que los nutricionistas se moverán este año. “Hoy más que nunca, en tiempos de sobreinformación y de difusión sin control en redes sociales, reafirmamos la importancia de consultar con profesionales matriculados que cuentan con respaldo legal y académico para prescribir planes alimentarios”, destacaron en un comunicado.