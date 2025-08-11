Sin Lionel Messi, Inter Miami sufrió su tercera peor goleada en la historia del club

La caída deja a Inter Miami sexto en la Conferencia Este, con 42 puntos en 23 fechas, mientras que Orlando trepó al cuarto lugar con 44. Arriba, Philadelphia manda con 51. Es la quinta derrota de la temporada para “Las Garzas” y una llamada de atención que el propio Mascherano expresó con crudeza: “El fútbol es táctica, es organización, es talento. Pero también es que, en el uno contra uno, yo sea mejor que vos y tenga el hambre de que no me vas a superar. Hoy claramente no lo tuvimos”.