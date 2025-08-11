Sin Lionel Messi, Inter Miami sufrió su tercera peor goleada en la historia del club

Javier Mascherano no dio vueltas. Tras el 1-4 contra Orlando City, el entrenador de Inter Miami habló de una actuación “inaceptable” desde la actitud y puso el foco en lo que faltó: competir a la altura de un clásico. “Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te desnuda. Hoy hubo un solo equipo, y fue Orlando… No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido”, lanzó, visiblemente contrariado.
El resultado tiene peso histórico: es la tercer peor derrota del club. Por encima solo figuran el 0-4 frente a PSG en los octavos del Mundial de Clubes y el 1-6 ante FC Cincinnati en 2024. En el ciclo de Mascherano, es la segunda caída más dura. Más allá de la ausencia de Lionel Messi, el DT evitó excusas: “Si queremos competir, este no es el camino. Lo siento, pero este no es el camino”.
El partido comenzó cuesta arriba: a los 60 segundos, Orlando abrió el marcador. Inter reaccionó rápido con una volea de Yannick Bright desde la medialuna, luego de un centro de Rodrigo De Paul en su estreno en la MLS. En el complemento, un córner volvió a encontrar a Luis Muriel para el 2-1, y en el tramo final aparecieron Martín Ojeda y Marco Pasalic para sellar la goleada. Pedro Gallese tapó sobre la línea un intento de Luis Suárez; del lado de Miami, Oscar Ustari regresó al arco y tuvo varias intervenciones, insuficientes para evitar el golpe. También fueron titulares Jordi Alba y Sergio Busquets.
La caída deja a Inter Miami sexto en la Conferencia Este, con 42 puntos en 23 fechas, mientras que Orlando trepó al cuarto lugar con 44. Arriba, Philadelphia manda con 51. Es la quinta derrota de la temporada para “Las Garzas” y una llamada de atención que el propio Mascherano expresó con crudeza: “El fútbol es táctica, es organización, es talento. Pero también es que, en el uno contra uno, yo sea mejor que vos y tenga el hambre de que no me vas a superar. Hoy claramente no lo tuvimos”.
En el horizonte inmediato, a once jornadas del cierre de la fase regular, el equipo de Miami calcula que necesitará cerca de 18 puntos para asegurar su boleto a los playoffs, de acuerdo con los promedios de las últimas tres temporadas. El calendario marca a LA Galaxy el 16 de agosto y, cuatro días después, Tigres de México por la Leagues Cup, señalada como la fecha posible para el regreso de Messi si la evolución lo permite. En paralelo, asoma la próxima lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias (Ecuador y Venezuela), otro factor a considerar en la planificación.
La goleada en el Clásico de La Florida reabre interrogantes y refuerza el mensaje del DT: volver a competir desde la intensidad y la ambición. El margen de error se achica y la reacción, según Mascherano, debe empezar ya.