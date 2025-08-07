La Anmat prohibió la venta de una marca dental que arrasaba en Instagram

¿Cuáles son los productos de carbón activado para limpieza bucal que prohibió la Anmat?

Tras recibir una denuncia a través del correo de Cosmetovigilancia, la Anmat detectó que se estaban ofreciendo productos de la marca Carbon Coco en distintas plataformas online sin la correspondiente autorización sanitaria. Al consultar su base de datos, el organismo no encontró registros que coincidieran con los datos del etiquetado de estos productos. Por este motivo, se emitió una alerta prohibiendo su comercialización en todo el país.