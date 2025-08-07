La Anmat prohibió la venta de una marca dental que arrasaba en Instagram

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohición al uso de un producto dental que fue altamente promovido por influencer, según la Disposición 5661/25 publicada en el Boletín Oficial.. Según la entidad se tratan de productos ilegítimos porque no se encuentran inscriptos ante la Administración y se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración.
Anteriorente el organismo prohibió el uso de la pasta dental Colgate Total Active Prevention Clean Mint, junto con productos para el cabello, una mascarilla facial, difusores y aromatizantes textiles. En la lista de las ultimas prohibiciones, aparece esta marca de carbon activado, lo curiosis es que además de los influencers pagados que realizaron la publicidad, también se uso modelos de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los productos de carbón activado para limpieza bucal que prohibió la Anmat?
Tras recibir una denuncia a través del correo de Cosmetovigilancia, la Anmat detectó que se estaban ofreciendo productos de la marca Carbon Coco en distintas plataformas online sin la correspondiente autorización sanitaria. Al consultar su base de datos, el organismo no encontró registros que coincidieran con los datos del etiquetado de estos productos. Por este motivo, se emitió una alerta prohibiendo su comercialización en todo el país.
Aldo Squiassi, vicedecano de la Facultad de Odontología de la UBA, explicó que la Anmat tomó esta medida debido a la falta de cumplimiento de ciertos requisitos administrativos. Señaló además que, si bien algunos consumidores confían en lo “natural” como garantía de seguridad, estos productos pueden incluir agentes abrasivos. Dichos componentes provocan un pulido superficial del diente que lo hace parecer más blanco, pero su uso prolongado puede dañar el esmalte dental.
Este no fue el único caso reciente. Días atrás, la Anmat también suspendió la venta de la pasta dental Colgate Total Active Prevention Clean Mint. La decisión se basó en el aumento de reportes de efectos adversos relacionados con su uso, y ordenó que se retirara del mercado. La advertencia fue respaldada por publicaciones recientes de medios especializados, como Chequeado.
Los productos prohibidos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados son:
-Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Coco
-Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Menta
-Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Limón
-Blanqueador dental Natural Teeth Whitening Frutilla
-Enjuague bucal Activated Charcoal Alcohol Free Rinse
-Mascarilla facial MASK