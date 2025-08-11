Alerta entre los suplementos dietarios: Anmat prohibió un producto ilegal que se ofrece en línea

Se recomienda a la población estar atenta para evitar la compra o consumo del suplemento dietario de Wondercow. Se trata de un producto que se publicita y promociona en plataforma de ventas en línea, por lo que puede estar al alcance de cualquier persona con acceso a Internet. Para controlar la situación, se dio parte al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria.