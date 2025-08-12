Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

La investigación por el hallazgo de los restos de un joven enterrado al lado de la vivienda donde vivió Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan, sumó un nuevo elemento clave para esclarecer un misterio que lleva más de 40 años sin resolver.
Tras la identificación oficial del cuerpo como el de Diego Fernández Lima, un adolescente desaparecido en 1984, la Justicia avanzó con un allanamiento en la Escuela Técnica ENET N°36 de Saavedra, donde Fernández Lima cursaba sus estudios.
Reconstruyendo el vínculo con el principal sospechoso
Los investigadores buscan determinar el vínculo de la víctima con Norberto Cristian Graf, único investigado hasta el momento y ex compañero de Fernández Lima, que vivía en la casa contigua al lugar donde fue encontrado el cuerpo.
Durante el allanamiento, se secuestraron los boletines escolares de ambos jóvenes, un avance que podría aportar pistas sobre la relación entre ellos y el posible móvil del crimen.
Detalles reveladores en los documentos escolares
En el programa Telenoche se reveló parte del contenido de los boletines. El de Fernández Lima incluye las calificaciones del primer y segundo año, aunque se destaca que el segundo año está incompleto: “Se ve que cursó solo el primer trimestre de 1984, porque después desapareció”, señalaron.
La fecha de desaparición de Diego, el 26 de julio de 1984, coincide exactamente con el fin de ese trimestre escolar. Por su parte, el boletín de Graf indica que en ese año ya cursaba tercer año.
Un dato que llama la atención a los investigadores es una nota en particular: “Dos días antes de la desaparición de Diego, Graf se sacó un 1 en Historia”, un detalle que podría ser relevante para entender la dinámica entre ambos.
Documentación solicitada y próximos pasos
La Justicia solicitó a la institución educativa la entrega de los listados completos de alumnos para los años 1983, 1984 y 1985, junto con toda la documentación correspondiente a Diego Fernández Lima y Norberto Cristian Graf.
Además, pidió los registros de asistencia desde el 23 de julio hasta el 2 de agosto de 1984, incluyendo cualquier justificativo médico que pudiera existir para ese período.
Este nuevo material abre una nueva etapa en la causa, que busca desentrañar qué ocurrió en aquellos días previos a la desaparición y muerte del joven, en un caso que conmocionó al barrio y sigue vigente después de cuatro décadas.