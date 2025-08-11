Escuchá las cinco claves de la semana: del paro universitario al dólar y la agenda deportiva

Otra semana difícil para el Gobierno en el Congreso

Las próximas semanas serán cruciales para el Gobierno nacional, ya que la oposición se organiza para avanzar con proyectos propios en el Congreso. La próxima semana, los diputados dictaminarán los dos proyectos que impulsan los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que ya cuentan con media sanción del Senado. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo perdió 12 votaciones y las bancadas opositoras a La Libertad Avanza (LLA) demostraron poder para mantener el quórum y aprobar iniciativas con más de dos tercios de los presentes. La oposición busca dejar en claro que cuenta con los votos necesarios para aprobar las leyes que considera importantes para el país.