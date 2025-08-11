Escuchá las cinco claves de la semana: del paro universitario al dólar y la agenda deportiva

La semana promete ser agitada, con un paro en las universidades de todo el país, el dato de inflación de julio y una agenda deportiva con partidos decisivos para los equipos tucumanos.
El paro de las universidades
Docentes y no docentes de 57 casas de estudios de todo el país comenzaron esta semana un paro total de actividades. En Tucumán, la medida afecta a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con clases públicas y diferentes acciones. El lema de la medida de fuerza es “basta de salarios de pobreza; aumento del presupuesto educativo; en defensa de la universidad pública”. Además, los gremios de docentes y no docentes se unieron para pedir por un salario digno y un mayor presupuesto para la educación pública, en medio de los reclamos al Gobierno nacional.
El nuevo dato de la inflación
El INDEC publicará el miércoles el nuevo dato de la variación de precios de julio. Este es un mes clave para la economía del país, ya que el dólar se encareció un 14% y la gran incógnita es si esto impactó en el precio de los productos de primera necesidad. Aunque la variación de precios en el país rondaría el 1,8%, los expertos analizan cómo se puede comportar la inflación en los próximos meses. El Gobierno nacional busca a toda costa frenar el aumento de precios y por el momento, los argentinos viven a la expectativa de si el precio del dólar impactó en los productos de primera necesidad.
Otra semana difícil para el Gobierno en el Congreso
Las próximas semanas serán cruciales para el Gobierno nacional, ya que la oposición se organiza para avanzar con proyectos propios en el Congreso. La próxima semana, los diputados dictaminarán los dos proyectos que impulsan los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que ya cuentan con media sanción del Senado. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo perdió 12 votaciones y las bancadas opositoras a La Libertad Avanza (LLA) demostraron poder para mantener el quórum y aprobar iniciativas con más de dos tercios de los presentes. La oposición busca dejar en claro que cuenta con los votos necesarios para aprobar las leyes que considera importantes para el país.
Atlético y San Martín
Atlético Tucumán se enfrentará este miércoles a las 19.30 contra Newell's por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará en la provincia de Salta y se espera una gran concurrencia de público tucumano. El equipo buscará un lugar en los cuartos de final de la competencia, que sería un gran envión anímico para el resto de la temporada. Las entradas se venden desde el martes y se espera un gran acompañamiento de los hinchas Decanos para este partido decisivo.
San Martín recibirá este domingo a las 17.10 a Alvarado en La Ciudadela, por una nueva fecha del torneo Primera Nacional. El Santo, que se encuentra en el 5° puesto de la tabla de posiciones, buscará una victoria que le permita seguir con el objetivo del ascenso a la primera división. El partido será clave para afianzar el buen momento del equipo y no perderle pisada a los líderes de la competencia. San Martín deberá ganar para mantenerse en la zona de clasificación.
El tiempo en Tucumán: sol y calor al comienzo de la semana
La semana arranca con calor y sol, con el cielo despejado y mucho sol, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura máxima para este lunes será de 22°C y el martes subirá hasta los 25°C. El clima se mantendrá agradable hasta el miércoles, cuando la temperatura máxima comenzará a descender. Se esperan vientos suaves del sector sudeste y la humedad descendería. El jueves podrían llegar algunas lluvias.
El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA