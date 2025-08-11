¿Habrá condena?: qué hará la Justicia si encuentran al culpable de la muerte de Diego Fernández

Diego Fernández Lima fue visto por última vez por Villa Urquiza un 26 de julio de 1984, un día de semana. Ya había asistido a clases por la mañana, almorzado con su mamá al mediodía y le había pedido plata para ir a visitar a su amigo a pocas cuadras de casa. Pero después de esa salida, su familia no supo más y por 41 años, el paradero del joven de 16 años no era más que un misterio.