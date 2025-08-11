Una cadenita y unas vacaciones juntos: crecen rumores de una relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Él tiene 18 años recién cumplidos –nació un 13 de julio–, es una estrella en ascenso del fútbol español, ya cuenta con más de 37 millones de seguidores en Instagram y muchos lo consideran el sucesor de Lionel Messi. Ella tiene 24 años, es una de las estrellas pop latinas del momento y se la vio muy cerca del jugador en los últimos meses. Se trata del jugador Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole, quienes dejan ver que cada vez tienen más contacto.
Medios españoles, y ahora argentinos, aseguran que Nicki Nicole y Lamine Yamal estarían en una relación desde hace algunas semanas. Ayer, la cantante argentina fue vista en el Estadi Johan Cruyff, donde el FC Barcelona derrotó por 5 a 0 al Como. Yamal fue una de las figuras del partido, convirtiendo dos goles a favor de su equipo.
Nicki Nicole con la remera de Lamine Yamal
En la previa del partido, Joan Laporta Estruch, presidente del Barcelona, recibió con gusto a Nicki Nicole y Bizarrap, dos “invitados de lujo”, según publicó la cuenta oficial del club. Pese a que se les entregaron dos camisetas azulgrana con sus propios nombres, los argentinos ya tenían puesta su propia casaca con el nombre de Yamal, una clara demostración de apoyo.
Aunque se trata de un indicio poco contundente, muchos aseguraron que desde el campo de juego, Yamal dedicó un gol a la tribuna. No sólo señaló hacia donde estaba Nicki Nicole, sino que también soltó un beso a la distancia. Pero estos no serían los únicos indicios de que los jóvenes estarían juntos.
Nicki Nicol: ¿fondo de pantalla de Lamine Yamal?
Existen otros indicios de que la joven promesa del fútbol europeo y Nicki Nicole están juntos. Es que en uno de los pases entre los periodistas, Yamal tuvo la mala suerte –o quizás no– de que se viera el fondo de pantalla de su celular y todo parece indicar que tiene una foto de la artista argentina.
Pero las fanáticas de la cantante estuvieron pendientes de todos los detalles. Al parecer, Yamal habría cedido su collar de oro con sus iniciales a la pop star. Nicki Nicole lució sin dudar una “YL” en los últimos días. Sin embargo, las fotos no dejan apreciar si se trata del mismo accesorio o de uno de la marca Yves Saint Laurent.
Otras pruebas se incluyeron entre los rumores que intentan asegurar que están juntos. Ella, por ejemplo, fue invitada al cumpleaños del futbolista que fue hace solo un mes. También se cree que coincidieron unos días en las costas amalfitanas, donde ella llegó el 14 de julio junto a amiga, y él, el 20.