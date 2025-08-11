Una cadenita y unas vacaciones juntos: crecen rumores de una relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Él tiene 18 años recién cumplidos –nació un 13 de julio–, es una estrella en ascenso del fútbol español, ya cuenta con más de 37 millones de seguidores en Instagram y muchos lo consideran el sucesor de Lionel Messi. Ella tiene 24 años, es una de las estrellas pop latinas del momento y se la vio muy cerca del jugador en los últimos meses. Se trata del jugador Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole, quienes dejan ver que cada vez tienen más contacto.