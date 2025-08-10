Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Para mañana, la situación se intensifica. La alerta amarilla por lluvias se extiende por toda la cordillera de Neuquén, que también sumará una alerta amarilla por vientos, con la indicación de asegurar los elementos que puedan volarse. En Chubut, la advertencia por lluvia sube a alerta naranja, por lo cual se pide resguardarse bajo techo, cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de filtraciones y mantenerse alejado de postes de luz.