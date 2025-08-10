Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

El buen tiempo continuará durante el domingo y hasta el inicio de la próxima semana, especialmente en el centro y norte del país. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias en el sur del país, y por frío extremo en algunas provincias del litoral.
En la Patagonia, las condiciones meteorológicas serán muy distintas al resto del país. Un sistema de bajas presiones proveniente del Océano Pacífico ya afecta al sur de la región con abundante nubosidad hoy sábado.
Desde la madrugada del domingo, se esperan lluvias intensas y algunas nevadas, principalmente en las zonas altas de la cordillera y en el oeste y centro de Chubut. El SMN mantiene una alerta por lluvias intensas para el sudoeste de Neuquén y noroeste de Chubut.
¿Cuáles son las alertas meteorológicas del SMN para esta semana?
El SMN ha emitido múltiples alertas meteorológicas. La zona cordillerana del sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut está bajo una alerta amarilla por lluvias, con la recomendación de evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
Para mañana, la situación se intensifica. La alerta amarilla por lluvias se extiende por toda la cordillera de Neuquén, que también sumará una alerta amarilla por vientos, con la indicación de asegurar los elementos que puedan volarse. En Chubut, la advertencia por lluvia sube a alerta naranja, por lo cual se pide resguardarse bajo techo, cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de filtraciones y mantenerse alejado de postes de luz.
Por otro lado, se ha declarado una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío en Misiones, Corrientes y Formosa. Para el martes, Neuquén tendrá una alerta amarilla por nevadas, con recomendaciones específicas como limpiar la nieve de los techos y ventilar las viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
¿Cómo estará el clima esta semana?
El centro y norte del país se verán afectados por un frente frío que avanzará desde el martes. Se prevén lluvias débiles o moderadas ese día en el sudeste de Buenos Aires, el sur de La Pampa y el norte de Neuquén, mientras que el miércoles las lluvias se acotarán al noroeste argentino.
El jueves, las altas presiones volverán al centro del país, lo que podría generar nubosidad baja en los valles del noroeste. Ese mismo día, el riesgo de heladas regresa a sectores del sudeste bonaerense.
Por otro lado, se espera la presencia de nieblas en el Litoral el miércoles. Un nuevo pulso de aire frío ingresará y alcanzará el norte del país hacia el final del día. Finalmente, se anticipa un nuevo episodio de mal tiempo para el fin de semana largo de agosto en la región central y el Litoral.