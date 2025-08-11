Se estrena “Belén”: la película de Dolores Fonzi se rodó en Tucumán

La película es una producción de K&S Films para una plataforma de streaming y está basada en el libro “Somos Belén” de la escritora Ana Correa, que cuenta la historia de una joven tucumana que enfrentó una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la llevó a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza, quien abordó este caso aparentemente imposible.