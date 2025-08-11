Se estrena “Belén”: la película de Dolores Fonzi se rodó en Tucumán

Se conocieron las primeras imágenes de Belén, la nueva película dirigida, protagonizada y escrita por Dolores Fonzi, que tendrá su estreno en cines argentinos el próximo 18 de septiembre.
La película es una producción de K&S Films para una plataforma de streaming y está basada en el libro “Somos Belén” de la escritora Ana Correa, que cuenta la historia de una joven tucumana que enfrentó una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la llevó a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza, quien abordó este caso aparentemente imposible.
Belén mostrará a ambas mujeres enfrentándose a un sistema legal corrupto en una ciudad que quiere verlas fracasar, pero a medida que se corre la voz y aumenta el apoyo a Belén se generará un movimiento de mujeres. El guión es de Dolores Fonzi con Laura Paredes y el elenco incluye a Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso.