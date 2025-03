La película “Somos Belén” se filma en Tucumán

“Negro” Prina habló sobre su participación en la película y, aunque no pudo revelar mucha información, contó su experiencia interpretando a uno de los personajes de esta historia. “He interpretado otros personajes basados en hechos reales, y no son iguales entre sí. Lo que trato de hacer, por lo general, es buscar una cercanía o algún aspecto que tenga que ver más conmigo, porque hay proyectos que requieren una interpretación más fiel a lo original, y hay otros que no te piden eso. Entonces, dependiendo de cómo se enfoque el proyecto, el personaje se aborda de una manera diferente”, dijo.