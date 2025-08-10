Paro en el Hospital Garrahan: trabajadores harán una huelga de 24 horas el miércoles 13 de agosto

La normativa, aprobada por la Cámara baja y vetada por el presidente Javier Milei, implicaría una recomposición salarial cercana al 70%, según los gremios. Sin embargo, los trabajadores denuncian que el veto mantiene la crisis salarial y que, además, la obra social UPCN aplicó desde el 1° de agosto copagos que afectan especialmente a quienes tienen el plan clásico, de ingresos más bajos.