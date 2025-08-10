 Paro en el Hospital Garrahan: trabajadores harán una huelga de 24 horas el miércoles 13 de agosto
Paro en el Hospital Garrahan: trabajadores harán una huelga de 24 horas el miércoles 13 de agosto

La medida de fuerza comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta la misma hora del día siguiente. Reclaman mejoras salariales, rechazan el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y cuestionan la implementación de copagos en su obra social.

Protesta del Garrahan. FOTO X @ResisGarrahan
Hace 2 Hs

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro de 24 horas para el próximo miércoles 13 de agosto, en el marco de su reclamo por recomposición salarial y mejores condiciones laborales. La medida fue confirmada por los delegados gremiales y se desarrollará desde las 7:00 del miércoles hasta las 7:00 del jueves.

Además, durante la jornada se realizará una concentración frente a la sede central de la obra social Unión Personal (Tucumán 949, Ciudad de Buenos Aires) en rechazo a la reciente implementación de copagos para prácticas médicas, consultas y estudios.

“El conflicto del Garrahan sigue sin resolverse. Celebramos la media sanción en Diputados, pero necesitamos que la Ley de Emergencia Pediátrica se apruebe de forma inmediata y se implemente efectivamente”, afirmó Alejandro Lipcovich, delegado de ATE en el hospital.

La normativa, aprobada por la Cámara baja y vetada por el presidente Javier Milei, implicaría una recomposición salarial cercana al 70%, según los gremios. Sin embargo, los trabajadores denuncian que el veto mantiene la crisis salarial y que, además, la obra social UPCN aplicó desde el 1° de agosto copagos que afectan especialmente a quienes tienen el plan clásico, de ingresos más bajos.

“Es una nueva rebaja salarial”, sostuvo Lipcovich, quien remarcó que el malestar alcanza a empleados públicos de todo el Estado nacional.

Los gremios adelantaron que también preparan una gran acción federal para el 27 de agosto junto a sectores de la salud pública, universidades y el CONICET, con el objetivo de visibilizar el conflicto en todo el país.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), que respalda la medida, valoró como “un paso positivo” la media sanción de la ley en Diputados, pero advirtió que la situación en la institución sigue siendo crítica por la salida de médicos y técnicos ante la falta de actualización salarial.

