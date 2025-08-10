 La dirigencia de Atlético Tucumán valoró el operativo policial y analiza la posibilidad de recibir visitantes contra Talleres
Secciones
DeportesAtlético Tucumán

La dirigencia de Atlético Tucumán valoró el operativo policial y analiza la posibilidad de recibir visitantes contra Talleres

“El ingreso de los visitantes fue perfecto: se los revisó y se los controló todo el tiempo. La salida fue muy tranquila y controlada", dijo un vocero de la CD.

Matías Vieito/ LA GACETA.
Hace 2 Hs

Tras el partido entre Atlético y Rosario Central, desde la Comisión Directiva del club destacaron la tranquilidad y el control durante el ingreso y la salida de los hinchas visitantes, pese a algunos incidentes aislados reportados en la vía pública.

“Ayer se dio un paso muy importante”, señaló un vocero de la CD. Resaltaron que el jefe de Policía, Joaquín Girvau, estuvo presente todo el tiempo, desde las 17 hasta las 23.30, cuando concluyó el operativo. “El ingreso de los visitantes fue perfecto: se los revisó y se los controló todo el tiempo. La salida fue muy tranquila y controlada”, afirmó.

Otro punto que valoraron fue el comportamiento en la cancha, donde “se suplantó el hielo y casi no tiraron nada en los tiros de esquina, eso fue un logro”. “Al estar tan controlados los hinchas de ellos, no tiraron nada para la tribuna. Entonces, salieron tranquilos. Me esperaba que la salida sea más complicada, pero la policía hizo un gran trabajo”, indicó.

También destacaron un cambio en el público local, atribuido al aumento en la cantidad de socios, lo que genera un mayor sentido de pertenencia. “Eso se nota en el comportamiento”, resaltó.

En cuanto al próximo partido de local, que será contra Talleres en la fecha 6 del torneo Clausura, dijeron que se permitiría la llegada de hinchas visitantes. “Sabemos que no será de la misma manera que con Central. Un operativo con tantos policías (en esta ocasión se afectaron 400 agentes) no va a rendir si ellos solamente traen 200 o 300 personas. Por eso queremos establecer un mínimo de 2000 entradas para público visitante”, explicó. Por este motivo, antes deberán dialogar con los dirigentes de la “T” para confirmar la cantidad de asistentes.

Respecto al encuentro contra River, adelantaron que será un partido con público visitante. “Ellos quizá quieran una tribuna entera, pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo”, indicó.

Sobre los incidentes en la avenida Juan B. Justo tras la salida de los hinchas de Rosario Central, señaló que “si pasó algo, fue por parte de unos inadaptados”. “Los colectivos de Central siempre estuvieron custodiados por las motos de la policía”, describió.

Así, desde la dirigencia de Atlético valoraron el éxito del operativo y dejaron claro que seguirán trabajando para garantizar la seguridad y el orden en los próximos partidos con público visitante.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralClub Atlético Talleres de CórdobaPúblicoJuan B. JustoClub Atlético TucumánJoaquín GirvauTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Sexualmente hablando: mujeres célibes
2

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
3

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
4

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
5

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
6

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Más Noticias
La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: Tucumán no es Rosario y eso les molestó

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

¿Cómo fue el regreso de los hinchas visitantes a Tucumán?

¿Cómo fue el regreso de los hinchas visitantes a Tucumán?

Hernán Zuliani vuelve a Puerto Madryn, con la cabeza en San Martín de Tucumán

Hernán Zuliani vuelve a Puerto Madryn, con la cabeza en San Martín de Tucumán

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Comentarios