La dirigencia de Atlético Tucumán valoró el operativo policial y analiza la posibilidad de recibir visitantes contra Talleres

Tras el partido entre Atlético y Rosario Central, desde la Comisión Directiva del club destacaron la tranquilidad y el control durante el ingreso y la salida de los hinchas visitantes, pese a algunos incidentes aislados reportados en la vía pública.
“Ayer se dio un paso muy importante”, señaló un vocero de la CD. Resaltaron que el jefe de Policía, Joaquín Girvau, estuvo presente todo el tiempo, desde las 17 hasta las 23.30, cuando concluyó el operativo. “El ingreso de los visitantes fue perfecto: se los revisó y se los controló todo el tiempo. La salida fue muy tranquila y controlada”, afirmó.
Otro punto que valoraron fue el comportamiento en la cancha, donde “se suplantó el hielo y casi no tiraron nada en los tiros de esquina, eso fue un logro”. “Al estar tan controlados los hinchas de ellos, no tiraron nada para la tribuna. Entonces, salieron tranquilos. Me esperaba que la salida sea más complicada, pero la policía hizo un gran trabajo”, indicó.
También destacaron un cambio en el público local, atribuido al aumento en la cantidad de socios, lo que genera un mayor sentido de pertenencia. “Eso se nota en el comportamiento”, resaltó.
En cuanto al próximo partido de local, que será contra Talleres en la fecha 6 del torneo Clausura, dijeron que se permitiría la llegada de hinchas visitantes. “Sabemos que no será de la misma manera que con Central. Un operativo con tantos policías (en esta ocasión se afectaron 400 agentes) no va a rendir si ellos solamente traen 200 o 300 personas. Por eso queremos establecer un mínimo de 2000 entradas para público visitante”, explicó. Por este motivo, antes deberán dialogar con los dirigentes de la “T” para confirmar la cantidad de asistentes.
Respecto al encuentro contra River, adelantaron que será un partido con público visitante. “Ellos quizá quieran una tribuna entera, pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo”, indicó.
Sobre los incidentes en la avenida Juan B. Justo tras la salida de los hinchas de Rosario Central, señaló que “si pasó algo, fue por parte de unos inadaptados”. “Los colectivos de Central siempre estuvieron custodiados por las motos de la policía”, describió.
Así, desde la dirigencia de Atlético valoraron el éxito del operativo y dejaron claro que seguirán trabajando para garantizar la seguridad y el orden en los próximos partidos con público visitante.