La dirigencia de Atlético Tucumán valoró el operativo policial y analiza la posibilidad de recibir visitantes contra Talleres

En cuanto al próximo partido de local, que será contra Talleres en la fecha 6 del torneo Clausura, dijeron que se permitiría la llegada de hinchas visitantes. “Sabemos que no será de la misma manera que con Central. Un operativo con tantos policías (en esta ocasión se afectaron 400 agentes) no va a rendir si ellos solamente traen 200 o 300 personas. Por eso queremos establecer un mínimo de 2000 entradas para público visitante”, explicó. Por este motivo, antes deberán dialogar con los dirigentes de la “T” para confirmar la cantidad de asistentes.