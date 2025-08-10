 Cuál es el nombre que los argentinos dejaron de usar desde hace más de 70 años
Cuál es el nombre que los argentinos dejaron de usar desde hace más de 70 años

Algunos nombres que supieron ser populares en el pasado hoy resultan casi desconocidos, y desaparecieron por completo de los registros civiles.

Los nombres usualmente dejan una carga sobre la personalidad de las personas según el significado que puedan llegar a tener. Incluso suelen someterse a moda donde ciertos nombres, por varios hechos culturales, pasan a ser usados repetitivamente.

¿Olvidar nombres es normal? El truco mental que causa amnesia ocasional

En Argentina, muchos nombres fueron populares en momentos y luego dejaron de nombrar a personas de la misma manera. Un curioso ejemplo es el caso de uno que fue muy popular, pero luego desapareció. Incluso no volvieron a anotar a una persona con este nombre hace más de setenta años.

¿Cuál es el nombre que desapareció hace 70 años?

Algunos nombres que supieron ser populares en el pasado hoy resultan casi desconocidos, y desaparecieron por completo de los registros civiles. Tal es el caso de Angustias, un nombre femenino que no se inscribe en el país desde hace más de 70 años.

La desaparición de este nombre no parece ser fortuita: su fuerte carga emocional y simbólica podría justificar que haya caído en desuso. Aunque tiene un origen profundamente religioso, su significado literal, asociado al sufrimiento y la aflicción, lo hizo menos atractivo para las generaciones más jóvenes. Por eso, cada vez son menos quienes optan por usarlo.

¿Cuál es el significado del nombre Angustias?

El nombre Angustias tiene su origen en el latín angustia, que se traduce como “dolor profundo” o “aflicción”. Está vinculado a una advocación religiosa: Nuestra Señora de las Angustias, una representación de la Virgen María que simboliza el sufrimiento que experimentó al ver la pasión y muerte de su hijo Jesús.

En épocas pasadas, especialmente en familias muy devotas, era común elegir nombres con un fuerte contenido espiritual o simbólico. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la preferencia por nombres relacionados con el dolor o el sufrimiento comenzó a disminuir. Esto refleja un cambio social hacia la elección de nombres con significados más positivos o neutrales.

Aunque el nombre Angustias posee un fuerte significado de fe y compasión espiritual, su vínculo directo con el sufrimiento pudo haber contribuido a su desaparición. En Argentina, los registros civiles no registran su uso entre los nombres inscritos desde hace más de setenta años. Esto sugiere que hoy en día son muy pocas las personas que lo llevan.

Un estudio reveló cuál es el color favorito de las personas más inteligentes

Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

Claves para vivir más de 100 años: lo que la ciencia encontró en la sangre de los longevos

