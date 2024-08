VIDEO. Celulares en el aula: un especialista propone captar la atención del alumno

En tono irónico, dijo: “los chicos se van a pasar el día en el baño porque es el único lugar donde no está prohibido que usen el celular”. Más allá de la broma, argumentó que según estadísticas globales, una persona promedio pasa unas seis horas y media conectada a Internet cada día, y en Argentina, esta cifra asciende a ocho horas y media. En el caso de los menores, la cifra es aún mayor ya que alcanza las nueve horas diarias. ¿Y qué hace la gente cuando se conecta a internet”. Segura subraya que tres de las seis principales actividades son informarse, actualizarse y aprender a hacer cosas. “Tenemos una herramienta que está siendo utilizada intensivamente, porque es una nueva herramienta de época, y la escuela lo que hace es: como el docente no se siente confiado en cómo gerencia su aula, pedirles a los chicos que no lleven esa herramienta ‘disruptiva’ al aula; me parece un abordaje equivocado”, enfatizó.