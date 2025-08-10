Esto le pasa a tu cuerpo si bebes agua tibia al levantarte por la mañana

¿Por qué debemos tomar agua a esta temperatura?

A la vez beber agua por las mañanas facilita la regulación del cortisol, más conocido como la hormona del estrés, que aumenta cuando el cuerpo está deshidratado. Tomar agua en ayunas calmará la ansiedad y ayudará a mantener un buen estado de ánimo. Por último, este líquido estimula el movimiento intestinal, lo que facilita la evacuación, sobre todo al beber agua al levantarse, ya que favorece la deglución de los alimentos y es fundamental para que las enzimas puedan descomponer los alimentos.