Esto le pasa a tu cuerpo si bebes agua tibia al levantarte por la mañana

Para muchas personas el primer momento del día consta de una preparación de café y una buena porción de tostadas. Sin embargo y aunque esta pareciera una rutina que no necesita modificaciones, si deseamos mantener nuestro cuerpo saludable entonces deberíamos agregar un paso más: beber agua tibia en ayunas.
Son pocas las personas que no conocen cuáles son los beneficios del agua para la salud. Así se despliega un menú lleno de virtudes que van desde la absorción de nutrientes esenciales, la lubricación de las articulaciones, la eliminación de toxinas, un mayor riego sanguíneo y la optimización de la función digestiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda incorporar alrededor de 35 ml de agua al día, lo que en un peso promedio de 50 kg equivale a casi dos litros por jornada.
¿Cuáles son los beneficios de beber agua tibia en ayunas?
Pero los momentos en que ingerimos este líquido son fundamentales ya que dependiendo cuándo lo hagamos es que puede ser más beneficioso para nuestra salud. Ese es el caso de las mañanas. Hidratarnos desde que comienza el día es un hábito positivo que podemos sumar a nuestra rutina diaria luego de un estado de soñolencia, donde no hemos incorporado ningún nutriente.
Así es que beber agua en ayunas puede ser una acción sumamente conveniente ya que luego de las horas de descanso nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de líquido, que no hemos incorporado en el estado inconsciente. Por ello se vuelve recomendable hidratarse a primera hora de la mañana para recuperar el agua no ingerida. A la vez hidratarnos en ayunas ayuda a estimular el funcionamiento del cerebro, oxigenando la sangre que llega a este.
¿Por qué debemos tomar agua a esta temperatura?
A la vez beber agua por las mañanas facilita la regulación del cortisol, más conocido como la hormona del estrés, que aumenta cuando el cuerpo está deshidratado. Tomar agua en ayunas calmará la ansiedad y ayudará a mantener un buen estado de ánimo. Por último, este líquido estimula el movimiento intestinal, lo que facilita la evacuación, sobre todo al beber agua al levantarse, ya que favorece la deglución de los alimentos y es fundamental para que las enzimas puedan descomponer los alimentos.
Sin embargo, un punto que debemos tener en cuenta es que esta agua no debe ser fría, si no tibia o caliente. Aunque sea un poco raro beber agua a esta temperatura en ayunas, lo cierto es que diversos estudios han destacado que la ingesta de agua tibia o caliente en este momento del día podría ayudar a acelerar nuestro metabolismo hasta en un 25%, siendo beneficioso para nuestro aparato digestivo al estimular la eliminación de desechos y toxinas, generando una sensación de bienestar y calma.