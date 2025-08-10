El snack perfecto: cómo preparar tus barritas energéticas de avena

Para evitar picotear entre comidas, es indispensable tener un snack a mano. Pero no cualquiera, sino uno saludable como una fruta o cereales. Por eso estas barritas energéticas de avena son una buena opción que no engorda y ayuda a reducir el hambre generando sensación de saciedad.
Por su gran cantidad de fibras, la avena propicia el buen funcionamiento de los intestinos. Su consumo es recomendado para las personas que tienen problemas constipación o estreñimiento. El beta-glucano presente en la avena es un elemento que ayuda al intestino a evacuar con mayor facilidad. Así, su consumo disminuye el riesgo de desencadenar lesiones y molestias como las producidas por las hemorroides.
Cómo hacer tus barritas de avena
Estos ingredientes pueden reemplazarse por otros que gusten más e incluso pueden agregarse otros como frutas.
Ingredientes
- 2 claras de huevo
- 200 gramos de avena
- 50 gramos de arroz inflado o copos de maíz
- 2 cucharadas de manteca
- 100 gramos de azúcar moreno
- 2 cucharadas soperas de miel
- 2 cucharadas de pasas sin semillas
Receta
1. Dderretir la manteca. 30 segundos en el microondas serán suficientes
2. Incorporar la materia grasa con las dos cucharadas de miel y el azúcar
3. Batir hasta que se deshagan los granos de azúcar.
4. Batir las claras –sin agregar más azúcar– hasta dejarlas a punto nieve
5. Cuando enfríe la mezcla de la manteca, incorporar la avena o los copos de maíz y las pasas. Estas pueden ser reemplazadas por chips de chocolate sin azúcar o ciruelas picadas.
6. Precalentar el horno a 180 °C.
7. Pasar la preparación a un molde ancho y rectangular para crear una capa de entre 2 y 3 centímetros. Tiene que estar lo suficientemente engrasado o enmantecado para que la mezcla no se pegue. También se puede usar papel manteca.
8. Hornear 10 a 12 minutos y dejar enfriar.
9. Desmoldar y cortar barritas del tamaño deseado.