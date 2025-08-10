El snack perfecto: cómo preparar tus barritas energéticas de avena

Por su gran cantidad de fibras, la avena propicia el buen funcionamiento de los intestinos. Su consumo es recomendado para las personas que tienen problemas constipación o estreñimiento. El beta-glucano presente en la avena es un elemento que ayuda al intestino a evacuar con mayor facilidad. Así, su consumo disminuye el riesgo de desencadenar lesiones y molestias como las producidas por las hemorroides.