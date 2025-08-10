El arte feminista visibiliza la desigualdad de género

- El término artivismo es muy usado, especialmente lo ha trabajado una colega muy querida, también dedicada a las artes feministas y que vive en México. Pero yo prefiero hablar de activismos artísticos feministas, porque considero que los activismos tienen unas cajas de herramientas particulares que vienen del campo de lo político, directo, y que también abrevan en los movimientos pacifistas de mediados del siglo pasado, sobre todo los que estallan durante los años 60. Y luego el campo de las artes tiene sus herramientas propias y se vinculan con los activismos artísticos feministas, o sea, se van cruzando. Trato de no jugar con ese término artivismo, porque no es que se mezclan y sale un producto distinto que es el artivismo, desde mi punto de vista, sino que hay elementos que vienen de los activismos políticos, elementos que llegan de las artes visuales y las artes contemporáneas que se incorporan, que las colectivas feministas van a emplear según la necesidad, los objetivos y la acción.