Sexualmente hablando: mujeres célibes

Esta perspectiva incluye la creencia de que los hombres sólo se ven atraídos por mujeres desde un punto de vista físico y no sentimental (lo que rechazan). Por lo mismo, consideran que las poco atractivas de acuerdo al estereotipo dominante -donde ellas se ubican- están en desventaja para acceder a oportunidades sexuales y afectivas. Son críticas del mandato sociocultural de belleza femenina, definido como un rostro simétrico, labios carnosos y nariz, mandíbula y frente pequeñas y, en general, de apariencia juvenil (aún en la vida adulta). Afirman que estos estándares llevan a muchas a someterse a cirugías y tratamientos estéticos costosos, maquillaje y una determinada vestimenta.