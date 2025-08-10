Un Congreso que invita a debatir temas candentes

“La única manera de trabajar los diferentes padecimientos subjetivos es de forma articulada, no se los puede abordar aisladamente -sostuvo López de Martín-. Entonces lo hacemos de forma conjunta con los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social; también con ONG como la Fundación León, para trabajar temáticas como el Alzheimer, ya que somos un nodo desde donde se lo aborda. Tenemos un hospital escuela en la Facultad que brinda servicios y crecimos mucho en este último tiempo, no sólo en infraestructura, sino en la cantidad de demandas y de consultas que atendemos. También en la cantidad de recursos humanos, porque al ser un hospital escuela brinda un servicio a la comunidad y es un espacio de formación para nuestros graduados recientes”.