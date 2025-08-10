Stand Up en el Mercedes Sosa: Pablo Albella recorre las vivencias del “Universo +30”

“Gracias a la medicina, todo se retrasó 10 años, así que los 30 son los nuevos 20. Los vivo como una segunda adolescencia en las expectativas y en muchas cosas, como preguntarse si mi trabajo me gusta o no, si me veo siempre haciendo lo mismo o si quiero cambiar y aprender algo diferente”, afirma, puesto en el desafío de definir a un adulto joven, como es él. “No hay una crisis de los 30; hay muchas, casi una por día, pero todo depende de cómo cada uno las tome, porque te ayudan a conocerte a vos mismo y a disfrutar de lo que hacés y de las decisiones que tomás, con más conciencia y no sólo siguiendo al grupo o a tus amigos, sin tanto prejuicio”, concluye.