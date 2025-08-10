Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

La ciudad se convirtió en sinónimo de calidad de vida. El uso extendido de la bicicleta, la apuesta por energías limpias y el compromiso con la producción local forman parte de una identidad que cautiva a visitantes y a creativos de todo el mundo. En este contexto, el Danish Fashion Institute posicionó a Copenhague como un laboratorio global de moda responsable y punto de encuentro para el talento emergente. La moda ahí es una expresión más de un modo de vivir que entiende el diseño como algo integral y duradero.