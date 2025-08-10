En la Conferencia de Potsdam el 26 de julio de 1945 se elaboró el ultimátum al gobierno de Japón: “rendición incondicional” o ataque total. Era lógico suponer que, mediando la relación cuasi religiosa respecto del emperador (Hirohito), lo de “incondicional” significaba una afrenta inaceptable. Truman ansiaba el “no” de Japón. El gobierno no respondió. Entonces se abrían las anchas puertas para las pruebas de campo necesarias. Se designaron cuatro ciudades como blanco: Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki, a las que se liberó de los densos bombardeos para que una vez bombardeadas con las bombas atómicas se pudiera mensurar adecuadamente su efecto. Si con la primera bomba ya se conocía el efecto de la prueba de campo sobre Hiroshima sólo había que requerir por segunda vez la rendición a la vista de tanta muerte y destrucción. ¿Por qué, entonces, sólo tres días después la segunda bomba en Nagasaki? Insisto: eran “pruebas de campo”. La primera, explosión a 600 metros de altura, bomba de uranio. La segunda, de plutonio, explosión en tierra. Se completaron las pruebas de campo de las dos únicas clases de bombas atómicas disponibles. Una revelación de la estratagema de Truman que pudo probar en guerra las bombas. Contra un Japón que ya estaba orillando su derrota mientras gestionaba secretamente con la URSS la rendición. “Los japoneses estaban listos para rendirse y no hacía falta golpearlos con esa cosa horrible” expresó Dwight Eisenhower, años después. La rendición, finalmente, fue condicional. Se logró probar la eficacia monstruosa de las bombas. Salvaron al emperador, pese a la amenaza de la rendición incondicional, sólo amenaza para lograr el “no”, pasaporte para las pruebas.