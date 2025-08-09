Operativo aéreo en Chasquivil salvó la vida de una paciente de 73 años

Un operativo aéreo de emergencia permitió salvar la vida de una paciente de 73 años en Loteo 3, Chasquivil, gracias a la rápida intervención del Helicóptero Sanitario y la articulación del sistema de salud pública de Tucumán. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde recibió atención especializada.
La paciente presentaba dolor persistente en la zona del hipogastrio desde hacía una semana, sin mejoría con tratamiento ambulatorio, y sufrió una crisis de hipertensión arterial que agravó su cuadro clínico.
Asistencia médica en vuelo
Durante el traslado, la paciente fue asistida por el doctor Mario Nieva y el licenciado Juan Heredia, bajo el comando de Federico Sagrista. El operativo se desarrolló siguiendo los protocolos establecidos por el gobernador y con el apoyo logístico del Ministerio de Salud.
La coordinación entre el área operativa de Alta Montaña, el equipo aéreo de la Dirección General de Gestión Sanitaria y la Dirección de Aeronáutica fue clave para realizar la evacuación en tiempo récord, garantizando la seguridad y estabilidad de la paciente.
Atención inmediata en el Hospital Centro de Salud
Al arribar al hospital, un equipo de especialistas evaluó el estado de la paciente y definió las conductas médicas necesarias para su recuperación.
Este tipo de intervenciones refuerzan el compromiso del Gobierno de Tucumán con la salud pública y evidencian la importancia de contar con recursos y personal capacitado para llegar incluso a las zonas más aisladas de la provincia.