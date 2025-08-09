Operativo aéreo en Chasquivil salvó la vida de una paciente de 73 años

Un operativo aéreo de emergencia permitió salvar la vida de una paciente de 73 años en Loteo 3, Chasquivil, gracias a la rápida intervención del Helicóptero Sanitario y la articulación del sistema de salud pública de Tucumán. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde recibió atención especializada.