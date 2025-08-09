 Adrián Suar habló sobre el fin del programa de Viviana Canosa: ¿qué dijo?
Adrián Suar habló sobre el fin del programa de Viviana Canosa: ¿qué dijo?

El fin del ciclo generó una fuerte repercusión y el productor salió a dar su versión oficial.

Hace 4 Hs

Adrián Suar rompió el silencio y se refirió a los motivos que llevaron al levantamiento del programa de Viviana Canosa en El Trece. Con un tono firme, el gerente de progrmación explicó las razones detrás de esta decisión que sorprendió y generó un fuerte debate en los medios.

En diálogo con Puro Show, Suar reconoció que "es difícil poner en palabras el motivo por el cual se terminó su programa. Hay cosas que no diría públicamente. Hay programas que se levantan por bajo rating, este no fue el caso". 

Viviana Canosa se despidió de El Trece: "El canal quería un programa y yo quería otro"

Viviana Canosa se despidió de El Trece: “El canal quería un programa y yo quería otro”

"Terminó porque en julio vencía el contrato y quería cambiar. Generalmente cuando se termina un programa la gente se resiente un poco, es normal. Lo entiendo", agregó. 

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre su salida de El Trece?

Durante la despedida, la conductora explicó los motivos que la llevaron a dar un paso al costado. “Ni con portazos, ni con reproches, ni con enojos, el canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 de espectáculos y 20 de política y yo quería al revés, pasa que me enteré al aire, ese es el tema”, reveló Canosa, dejando en claro que las diferencias de enfoque fueron irreconciliables.

El programa, que tuvo un corto tiempo al aire, nunca logró alcanzar las expectativas de rating fijadas por la gerencia de programación de El Trece. No obstante, la propia Canosa descartó que los números hayan sido el motivo de su salida: “Como dije el otro día, no es por el número, es que el canal quiere una cosa y yo quiero otra. Lo que pasa es que nos dimos cuenta al aire, lo que queríamos, pero tampoco es tan grave, hay cosas peores en la vida”.

A pesar de las tensiones y las dificultades, la conductora eligió despedirse con un mensaje conciliador: “La vida da muchas vueltas y yo me quiero ir con mucha alegría y con mucho agradecimiento, los trapitos sucios se lavan en casa y ya está. Es un laburo, es una experiencia… Pasaron muchas cosas y quiero seguir siendo la mina plena, contenta, feliz, me gusta laburar con mucha paz y tranquilidad y las cosas no se dieron como esperamos de ambos lados”.

Pelea legal entre Florencia Peña y Viviana Canosa: ¿cómo sigue el conflicto tras la denuncia?

Pelea legal entre Florencia Peña y Viviana Canosa: ¿cómo sigue el conflicto tras la denuncia?

Antes de abandonar el estudio por última vez, Canosa se tomó un momento para agradecer a quienes la acompañaron durante la producción: “Me voy muy contenta, que si hubiera sido tibia, este programa duraba cuatro años, pero soy Viviana Canosa, soy intensa, y me duelen las cosas que pasan”. “No nos pusimos de acuerdo con el canal pero eso no quiere decir que me vaya mal, le agradezco a Adrián, a Coco, a todos. Sabía que si terminaba hoy, iba a terminar con sonrisa y con el agradecimiento en mayúscula y si me iba el viernes capaz era otra la energía”, sentenció.

Temas Buenos AiresFlorencia PeñaViviana CanosaCanal 13Adrián Suar
