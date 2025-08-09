 “Casi me desmayo”: la emoción de Lali Espósito por su encuentro con Kylie Minogue
“Casi me desmayo”: la emoción de Lali Espósito por su encuentro con Kylie Minogue

“Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada, pero en vivo... ¡Es tan amorosa, cool y enérgica!”, dijo.

Hace 3 Hs

El pasado jueves, luego del esperado show en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, Lali Espósito tuvo la oportunidad de saludar a la estrella internacional Kylie Minogue,.

La compositora australiana, quien regresó a Latinoamérica con su gira Tension Tour, desplegó un repertorio que incluyó su último trabajo Tension II junto a clásicos inolvidables como Can't Get You Out of My Head, Spinning Around y I Should Be So Lucky.

Minogue, que lució un conjunto celeste y blanco, recibió con alegría el cariño de sus fans argentinos, agradeciéndolo públicamente a través de sus redes sociales: “Buenos Aires, ¿Cómo describes un sentimiento? He soñado con algo como esto. ¡¡Qué espetáculo!! Muchas gracias”.

La Voz Argentina: "Lali" se desilusionó y eliminó a tres participantes de una vez

La Voz Argentina: “Lali” se desilusionó y eliminó a tres participantes de una vez

Por su parte, Lali, con un estilo más rockero, combinando un short dorado y una remera negra de manga corta, no solo disfrutó del concierto sino que también se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores. Entre las fotos que se sacó, destacó la que tuvo con Kylie, un momento que le generó una gran emoción. 

En Instagram, Lali confesó: “Casi me desmayo cuando me abrazó para la foto. Cuando leí su: Maybe we will meet? ¡Casi me desmayo!”.

“Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada, pero en vivo... ¡Es tan amorosa, cool y enérgica! Estaba sorprendida y feliz con el público. ¡Bien, trolxs, los ama!”, agregó.

Lali Espósito habló tras la amenaza de bomba en San Juan: "Qué peligroso es el odio al otro"

Lali Espósito habló tras la amenaza de bomba en San Juan: “Qué peligroso es el odio al otro”
Temas Lali Espósito
