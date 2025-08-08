La Voz Argentina: “Lali” se desilusionó y eliminó a tres participantes de una vez

El ciclo de Batallas en La Voz Argentina aún no termina. Los equipos siguen presentando batallas a sus propios integrantes y el jurado sigue eligiendo el futuro de los competidores. Durante la última transmisión del reality, se presentaron algunos dúos contra participantes solistas. Desde el team de “Lali” Espósito, tres concursantes dieron su show, pero no fue suficiente para conquistar a la jurado pop.
La producción de La Voz combina talentos para esta instancia del programa. Las duplas no se eligen solamente porque dos voces quedan bien juntas, sino porque se trata de voces que están a la misma altura para competir. Pero las tres participantes que decepcionaron a “Lali” anoche, no pudieron incorporar ese concepto y perdieron su oportunidad de seguir en juego.
Las tres participantes que “Lali” eliminó de La Voz Argentina
No se puede decir que haya sido una mala presentación la de Mía Martins, Malena Bon y Belén Muñoz. Pero lo que hicieron no bastó. Lejos de hacer una canción plana, los participantes deben mostrar su potencial y lo distintivo de su voz. Pero estas artistas se limitaron a hacerlo bien para cumplir y eso no gustó a la jurado.
“Contigo”, de Karol G, fue el tema que la producción asignó al trío. Luego de su presentación, manifestaron no haberle podido sacar todo el potencial a la canción por la escueta letra. Ale Sergi, de Miranda! hizo una dura crítica y consideró que el baile que habían incluído estaba bien “para Tik Tok”, pero nada más.
Ante el disgusto de las participantes, “Lali” reaccionó con sorpresa, pues el equipo había creído que esa formación las favorecía. “Quiero decirles que ninguna se lució. Retrocedieron un poco las tres respecto a su audición. Ninguna lo hizo bien como antes”, dijo la cantante, en su faceta más crítica.
Pese a haber intentando considerar tanto el desempeño en el escenario como la justificación de las cantantes, “Lali” no logró conectar. “En esta oportunidad, no me voy a quedar con ninguna de las tres”, sentenció finalmente y las participantes quedaron fuera de juego.