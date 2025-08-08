La Voz Argentina: “Lali” se desilusionó y eliminó a tres participantes de una vez

Las tres participantes que “Lali” eliminó de La Voz Argentina

No se puede decir que haya sido una mala presentación la de Mía Martins, Malena Bon y Belén Muñoz. Pero lo que hicieron no bastó. Lejos de hacer una canción plana, los participantes deben mostrar su potencial y lo distintivo de su voz. Pero estas artistas se limitaron a hacerlo bien para cumplir y eso no gustó a la jurado.