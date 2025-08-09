 Damián Martínez palpitó el duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central: “Mi hijo es muy ‘canalla’”
Secciones
DeportesFútbol

Damián Martínez palpitó el duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central: “Mi hijo es muy ‘canalla’”

El defensor, que jugó entre 2019 y 2024 en el club rosarino, hoy estará en el banco de suplentes del "Decano".

Damián Martínez.
Hace 1 Hs

Damián Martínez es uno de los futbolistas de Atlético con una fuerte historia vinculada a Rosario Central. El lateral derecho vistió la camiseta “canalla” durante cinco años, entre 2019 y 2024, y guarda un gran recuerdo de su paso por el “Gigante de Arroyito”. En la previa del duelo, el defensor habló sobre su pasado y calificó el partido como “especial”.

“Jugar contra Central me genera muchas sensaciones, porque allí pasé cinco años. Tengo los mejores recuerdos y soy muy agradecido por haber vestido esa camiseta y esos colores. En Rosario el fútbol se vive con mucha pasión”, expresó en diálogo con La Capital de Rosario.

También recordó la conquista de la Copa de la Liga 2023. “Ese título siempre me va a quedar grabado en el corazón y es para toda la vida. Como decía Miguel Russo, ‘la gloria no tiene precio’”, remarcó.

Además, confesó que el vínculo con el club trasciende lo persona.: “Mi hijo, que hizo todas las infantiles allí, es muy ‘canalla’, y toda la familia tiene un cariño especial por la institución”, reveló.

Sobre el presente, Martínez dejó en claro su compromiso con el “Decano”: “Hoy me debo a Atlético Tucumán y para nosotros el de este sábado es un partido muy importante, porque necesitamos sumar. Después tenemos Copa Argentina ante Newell’s, que son partidos sin revancha. Vamos a hacer todo lo posible, también un poco por los hinchas de Central, para pasar de fase. Esperemos tener un gran partido, porque es una copa que da mucho prestigio”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
3

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
4

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal
6

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Atlético Tucumán-Rosario Central, lo más destacado para ver en la agenda de TV

Atlético Tucumán-Rosario Central, lo más destacado para ver en la agenda de TV

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Qué controles de seguridad habrá para el partido entre Atlético y Rosario Central

Qué controles de seguridad habrá para el partido entre Atlético y Rosario Central

100 años esperando este abrazo: la abuela tucumana que cumplió su sueño con Ángel Di María

100 años esperando este abrazo: la abuela tucumana que cumplió su sueño con Ángel Di María

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Comentarios