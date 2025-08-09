Damián Martínez palpitó el duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central: “Mi hijo es muy ‘canalla’”

Damián Martínez es uno de los futbolistas de Atlético con una fuerte historia vinculada a Rosario Central. El lateral derecho vistió la camiseta “canalla” durante cinco años, entre 2019 y 2024, y guarda un gran recuerdo de su paso por el “Gigante de Arroyito”. En la previa del duelo, el defensor habló sobre su pasado y calificó el partido como “especial”.
“Jugar contra Central me genera muchas sensaciones, porque allí pasé cinco años. Tengo los mejores recuerdos y soy muy agradecido por haber vestido esa camiseta y esos colores. En Rosario el fútbol se vive con mucha pasión”, expresó en diálogo con La Capital de Rosario.
También recordó la conquista de la Copa de la Liga 2023. “Ese título siempre me va a quedar grabado en el corazón y es para toda la vida. Como decía Miguel Russo, ‘la gloria no tiene precio’”, remarcó.
Además, confesó que el vínculo con el club trasciende lo persona.: “Mi hijo, que hizo todas las infantiles allí, es muy ‘canalla’, y toda la familia tiene un cariño especial por la institución”, reveló.
Sobre el presente, Martínez dejó en claro su compromiso con el “Decano”: “Hoy me debo a Atlético Tucumán y para nosotros el de este sábado es un partido muy importante, porque necesitamos sumar. Después tenemos Copa Argentina ante Newell’s, que son partidos sin revancha. Vamos a hacer todo lo posible, también un poco por los hinchas de Central, para pasar de fase. Esperemos tener un gran partido, porque es una copa que da mucho prestigio”.