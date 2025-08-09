Damián Martínez palpitó el duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central: “Mi hijo es muy ‘canalla’”

Sobre el presente, Martínez dejó en claro su compromiso con el “Decano”: “Hoy me debo a Atlético Tucumán y para nosotros el de este sábado es un partido muy importante, porque necesitamos sumar. Después tenemos Copa Argentina ante Newell’s, que son partidos sin revancha. Vamos a hacer todo lo posible, también un poco por los hinchas de Central, para pasar de fase. Esperemos tener un gran partido, porque es una copa que da mucho prestigio”.