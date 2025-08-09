100 años esperando este abrazo: la abuela tucumana que cumplió su sueño con Ángel Di María

Pero volvamos a la historia de Elsa. Con el correr de los años y con la pasión que despertó la selección en los últimos 20 años con la aparición de la generación dorada encabezada por Messi, hubo un ladero que siempre estuvo a la par del capitán. "Fideo" y allí comenzó el amor de Elsa por el rosarino. “¡Miralo, ahí está! Ese es Di María”, decía entusiasmada cuando lo veía por televisión. Incluso cuando él quedaba en el banco, protestaba: “¿Por qué no lo ponen?”, según cuenta Cristina. "Y si la Selección no hacía goles cuando él no estaba en cancha, se indignaba aún más", agregó.