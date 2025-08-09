 Más de 200 policías controlan el ingreso de los hinchas de Rosario Central a Tucumán
Más de 200 policías controlan el ingreso de los hinchas de Rosario Central a Tucumán

La Unidad Regional Este estuvo a cargo del ingreso de los hinchas a la provincia. Todos fueron concentrados en la localidad de Las Cejas.

Hace 2 Hs

La Policía de Tucumán dispuso un amplio operativo de seguridad para el arribo de los hinchas de Rosario Central que llegarán hoy a la provincia para presenciar el partido frente a Atlético. Para este encuentro, correspondiente a la Copa de la Liga, se vendieron 3.250 entradas para el público visitante: 3.000 populares y 250 plateas.

Desde las 9.30 de la mañana se puso en marcha el esquema de vigilancia y acompañamiento sobre las rutas de acceso, coordinado por la Unidad Regional Este (URE) en el ámbito de la Inspectoría Zonal II. El punto de concentración principal fue en las inmediaciones de la localidad de Las Cejas, donde se desplegaron móviles, motos y personal para custodiar el ingreso de las parcialidades.

El operativo cuenta con 80 vehículos identificados y 200 agentes. Se suman a la cobertura distintas jefaturas zonales, comisarías y unidades especiales, además de vigías municipales de Banda del Río Salí, con presencia en las rutas provinciales 306, 303 y 302, así como en la Ruta Nacional 9.

También participan la Guardia de Infantería, divisiones de patrullas motorizadas de Alderetes, Banda del Río Salí, Delfín Gallo y Bella Vista, y áreas especializadas como Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Policía de Seguridad Vial y la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos del Este.

La cobertura incluye puntos estratégicos como la rotonda de Los Ralos, el ingreso a La Florida, el cruce de la Ruta 302 en la rotonda de Luque y accesos a localidades clave en el trayecto de la caravana visitante. El despliegue culminará con el traslado del personal de Infantería hacia el estadio Monumental José Fierro, donde se disputará el encuentro.

El dispositivo está bajo la supervisión del jefe de la Unidad Regional Este, comisario general Carlos Daniel Ruiz, junto a toda la cúpula policial de la jurisdicción, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad antes, durante y después del partido.

