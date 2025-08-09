Más de 200 policías controlan el ingreso de los hinchas de Rosario Central a Tucumán

Desde las 9.30 de la mañana se puso en marcha el esquema de vigilancia y acompañamiento sobre las rutas de acceso, coordinado por la Unidad Regional Este (URE) en el ámbito de la Inspectoría Zonal II. El punto de concentración principal fue en las inmediaciones de la localidad de Las Cejas, donde se desplegaron móviles, motos y personal para custodiar el ingreso de las parcialidades.