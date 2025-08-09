 Los jugadores de Rosario Central visitaron el Hospital del Niño Jesús
Los jugadores de Rosario Central visitaron el Hospital del Niño Jesús

En el grupo estuvieron los futbolistas Jorge Broun y Juan Giménez, el entrenador Ariel Holan junto a parte de su cuerpo técnico, y dirigentes encabezados por Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano y Adrián Maglia.

Foto tomada de Diario La Capital de Rosario.
Hace 2 Hs

Hoy, algunos jugadores de Rosario Central que se encuentran en Tucumán dejaron de lado por un momento la rutina futbolística para dedicarle tiempo a la solidaridad. Los “Canallas” visitaron el Hospital del Niño Jesús y repartieron juguetes y golosinas a los pequeños pacientes internados. La propuesta nació de la Filial “19 de Diciembre” de Tucumán y fue recibida con entusiasmo por el club.

El hospital recibió a la comitiva que llegó en un colectivo de la línea 118. En el grupo estuvieron los futbolistas Jorge Broun y Juan Giménez, el entrenador Ariel Holan junto a parte de su cuerpo técnico, y dirigentes encabezados por Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano y Adrián Maglia. Apenas bajaron del micro, Broun, Holan y Giménez fueron sorprendidos con alfajores artesanales tucumanos como gesto de bienvenida.

Foto tomada del Diario La Capital.

La jornada comenzó con un encuentro con las autoridades del hospital, quienes repasaron algunos de los avances recientes y destacaron con orgullo la baja en los casos de bronquiolitis gracias a las campañas de vacunación.

En ese marco, Belloso remarcó que Central es un club de raíz popular y que su verdadero valor se refleja en acciones como esta. Cristinziano, en tanto, subrayó la relevancia de la salud pública, causa que apoya de manera firme.

Foto tomada del Diario La Capital.

Después, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico recorrieron las salas donde los niños permanecen internados. Allí, entre charlas, fotos y abrazos, entregaron los obsequios preparados.

Fue un momento que recordó que el fútbol no se define únicamente en la cancha: también tiene el poder de generar emociones y gestos que dejan huella en la comunidad.

Temas Club Atlético Rosario CentralAriel HolanPúblicoSalud PúblicaJuan Giménez
