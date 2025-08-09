Los jugadores de Rosario Central visitaron el Hospital del Niño Jesús

Hoy, algunos jugadores de Rosario Central que se encuentran en Tucumán dejaron de lado por un momento la rutina futbolística para dedicarle tiempo a la solidaridad. Los “Canallas” visitaron el Hospital del Niño Jesús y repartieron juguetes y golosinas a los pequeños pacientes internados. La propuesta nació de la Filial “19 de Diciembre” de Tucumán y fue recibida con entusiasmo por el club.