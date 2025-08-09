“Amurallar” el déficit cero y la política monetaria: las claves de las medidas anunciadas por Javier Milei

En paralelo, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que penalizará la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Según explicó el Presidente, la normativa “establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla“.