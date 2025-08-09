“Amurallar” el déficit cero y la política monetaria: las claves de las medidas anunciadas por Javier Milei

Tras los últimos revés que sufrió en el Congreso de la Nación, Javier Milei, por cadena nacional, presentó dos medidas clave con el objetivo de “amurallar” el déficit cero y reforzar la política monetaria. “Vinimos a arreglar la economía de raíz”, afirmó.
La primera disposición será una resolución que impedirá al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria. Esta instrucción, que se publicará el lunes en el Boletín Oficial, prohibirá que el Tesoro solicite préstamos al Banco Central para cubrir sus erogaciones.
“El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, adelantó, reprodujó Todo Noticias.
En paralelo, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que penalizará la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Según explicó el Presidente, la normativa “establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla“.
“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, puntualizó Milei.
Las medidas anunciadas:
- Prohibición al Tesoro de utilizar fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario.
- Proyecto de ley para penalizar los presupuestos con déficit fiscal, con sanciones para quienes no cumplan la regla de equilibrio o superávit.