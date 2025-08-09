Atención Atlético Tucumán: ¿cuándo saldrán a la venta las entradas para el partido contra Newells y cuánto costarán?

La Copa Argentina es uno de los objetivos de Atlético para este semestre. El “Decano” venció a Boca en los 16avos de final y este miércoles enfrentará a Newell’s por los octavos, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Ante este panorama, la organización del torneo informó los precios y el cronograma de venta de entradas para el duelo entre el “Decano” y la “Lepra”.