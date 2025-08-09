Atención Atlético Tucumán: ¿cuándo saldrán a la venta las entradas para el partido contra Newells y cuánto costarán?

La Copa Argentina es uno de los objetivos de Atlético para este semestre. El “Decano” venció a Boca en los 16avos de final y este miércoles enfrentará a Newell’s por los octavos, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Ante este panorama, la organización del torneo informó los precios y el cronograma de venta de entradas para el duelo entre el “Decano” y la “Lepra”.
La venta para hinchas de Atlético comenzará el lunes, de 10 a 17, en el edificio de la Liga Tucumana. Tal como anticipó la dirigencia, la prioridad será para los socios. Se estima que estarán disponibles 14.000 boletos, aunque no se precisó la distribución entre plateas y populares. El martes continuará en el mismo lugar y horario.
Si quedara un remanente, el miércoles se podrán adquirir en la boletería sur del estadio Martearena, de 13 a 17.
Precios de entradas para el partido Atlético Tucumán vs. Newell’s
- Menores: $25.000
- Populares: $35.000
- Plateas: $50.000
Venta para hinchas de Newell’s
- Lunes 11 de agosto, de 13 a 20, y martes 12, de 9 a 15, en las boleterías (Puerta 6) del estadio Marcelo Bielsa (Parque Independencia, Rosario).
- Miércoles 13 de agosto, de 13 a 17, en la boletería de platea del estadio Padre Martearena, en Salta.