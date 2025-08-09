Violencia familiar en Alberdi: redujeron a un joven que amenazaba a su madre

Una grave situación de violencia doméstica se registró en las primeras horas del viernes en Alberdi, cuando un joven de 28 años fue reducido por la policía tras amenazar a su propia madre.
El dramático hecho se registró cuando la mujer se levantó de su cama intempestivamente, alertada por los ruidos que provenían de otro espacio de su casa ubicada en barrio Virgen del Carmen. Fue en ese momento en que advirtió que su hijo había ingresado a la propiedad, arrojando objetos y exigiendo que le diera un dinero en efectivo.
De acuerdo con el relato de la víctima, en medio de la discusión el joven la habría amenazado con un objeto contundente: un caño de la pileta, que había desbaratado para agredirla. La mujer marcó el número de la policía y desde el Centro de Monitoreo que funciona en esa ciudad del sur se coordinó un operativo en el que acudieron policías y personal de Guardia Urbana de la Secretaría de Seguridad que funciona en esa ciudad, a cargo de Marcelo Moreno.
En la vivienda también se encontraban menores de edad, por lo que los agentes debieron actuar utilizando la persuasión y disuasión del agresor, cuidando la integridad de todos en la delicada situación. No obstante, luego de unos minutos, lograron reducir al joven quien fue trasladado a la comisaría de Alberdi y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Género e Integridad Sexual del Centro Judicial Concepción.
La fiscalía dispuso su permanencia en calidad de aprehendido y ordenó las medidas de rigor, incluyendo exámenes médicos, toma de declaraciones testimoniales y solicitud de antecedentes en el marco de la causa, Amenazas agravadas por el vínculo.
La investigación quedó a cargo de Mariano Renolfi quien solicitó que el detenido continuara en esa condición, mientras se realizan los los exámenes de rigor y que se tomen las declaraciones correspondientes.
Intervinieron en el hecho, los suboficiales José Quiroga y Nicolás Herrera, bajo la conducción de los comisarios Alvaro Barrionuevo, Luis Ferreyra de la comisaría de Alberdi y la supervisión general de los comisarios Marcos Barros y Gustavo Garzón, Jefe y subjefe de la Unidad Regional Sur y el jefe de zona Oscar Alderete.