Violencia familiar en Alberdi: redujeron a un joven que amenazaba a su madre

De acuerdo con el relato de la víctima, en medio de la discusión el joven la habría amenazado con un objeto contundente: un caño de la pileta, que había desbaratado para agredirla. La mujer marcó el número de la policía y desde el Centro de Monitoreo que funciona en esa ciudad del sur se coordinó un operativo en el que acudieron policías y personal de Guardia Urbana de la Secretaría de Seguridad que funciona en esa ciudad, a cargo de Marcelo Moreno.