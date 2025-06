Violencia en Formosa: una diputada fue atacada por una patota de 15 mujeres durante un acto de campaña

De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió apenas minutos después de iniciar la actividad: “Llegó una camioneta con 15 mujeres que nos increparon. Nos dijeron que nos teníamos que ir porque ese era el barrio de Marcelo Sosa, actual concejal que responde a Gildo Insfrán y que busca renovar su banca”. Según relató, el enfrentamiento verbal se tornó rápidamente físico: “Primero atacaron a los caballos, después comenzaron a arrojarnos barro. Cuando pasé cerca del grupo, una de ellas me gritó ‘rajá de acá’. Les respondí que no me iba a ir porque no hay dueños de los barrios. Entonces me agarraron del cuello, me tiraron del pelo y me arrojaron al barro”.