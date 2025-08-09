La jornada laboral que afecta a la memoria: descubrieron que este patrón de trabajo puede causar daño cerebral

El impacto que va más allá del cansancio

Los resultados preliminares de este estudio son contundentes: el sobreesfuerzo laboral se asocia con cambios estructurales en el cerebro, especialmente en regiones vitales para la cognición y las emociones. Esto subraya la necesidad de más investigación para comprender las implicaciones a largo plazo y, fundamentalmente, la urgencia de abordar el exceso de trabajo como un problema de salud ocupacional. Es imperativo que se implementen políticas en los lugares de trabajo para mitigar las jornadas laborales excesivas.