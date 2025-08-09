 La jornada laboral que afecta a la memoria: descubrieron que este patrón de trabajo puede causar daño cerebral
Secciones
SociedadSalud

La jornada laboral que afecta a la memoria: descubrieron que este patrón de trabajo puede causar daño cerebral

Un estudio reveló que ciertas jornadas extendidas pueden afectar seriamente a la estructura del cerebro.

Este tipo de jornada laboral podría estar afectando a tu memoria.
Hace 4 Hs

Sentirse agotado mentalmente después de horas de trabajo no es solo una percepción de baja energía. Una nueva investigación revela que el "sobreesfuerzo laboral" además de generar cansancio puede dañar directamente la estructura de tu cerebro. El estudio pone la mira sobre un patrón de trabajo específico que afecta seriamente la memoria, la capacidad de resolver problemas y, sorprendentemente, incluso la estabilidad emocional.

Un estudio reveló cuál es el color favorito de las personas más inteligentes

Un estudio reveló cuál es el color favorito de las personas más inteligentes

Los expertos descubrieron que esta exigencia excesiva provoca cambios en áreas cerebrales vinculadas con nuestras habilidades de pensamiento, interacciones sociales y salud mental en general. El hallazgo pone en cuestión las largas jornadas laborales que cada vez son más comunes alrededor del mundo.

Un estudio revelador

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Occupational And Environmental Medicine, se centró en un grupo de trabajadores de la salud que regularmente superaban las 52 horas semanales. Los científicos, incluyendo a un equipo de la Universidad de Yonsei en Corea del Sur, analizaron datos de un estudio longitudinal sobre la salud de los trabajadores y utilizaron resonancias magnéticas para observar la estructura de sus cerebros.

De los 110 trabajadores incluidos en el análisis final, 32 dedicaban un número excesivo de horas al trabajo cada semana, mientras que 78 cumplían un horario estándar. Aquellos con jornadas extendidas eran, en promedio, más jóvenes, con menos tiempo de experiencia laboral, pero un mayor nivel educativo.

Los hallazgos fueron claros: "Los individuos con sobrecarga laboral exhibieron cambios significativos en las regiones cerebrales asociadas con la función ejecutiva y la regulación emocional", señalaron los investigadores. Se observó un aumento del 19% en el volumen del giro frontal medio caudal izquierdo, una zona crucial para la atención, la memoria de trabajo y el procesamiento del lenguaje. Además, otras áreas relacionadas con la planificación, la toma de decisiones y la comprensión del contexto social también mostraron alteraciones.

El impacto que va más allá del cansancio

Los resultados preliminares de este estudio son contundentes: el sobreesfuerzo laboral se asocia con cambios estructurales en el cerebro, especialmente en regiones vitales para la cognición y las emociones. Esto subraya la necesidad de más investigación para comprender las implicaciones a largo plazo y, fundamentalmente, la urgencia de abordar el exceso de trabajo como un problema de salud ocupacional. Es imperativo que se implementen políticas en los lugares de trabajo para mitigar las jornadas laborales excesivas.

Ruth Wilkinson, jefa de política y asuntos públicos de la institución benéfica Institution of Occupational Safety and Health, advierte a The Daily Mail que el análisis global de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo ya reveló que las largas horas de trabajo están en aumento y son responsables de aproximadamente un tercio de la carga total estimada de enfermedades relacionadas con el trabajo. Wilkinson, cree "que se necesita una acción urgente para abordar una epidemia de largas horas de trabajo".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
3

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
4

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal
6

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Más Noticias
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios