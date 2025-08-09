La jornada laboral que afecta a la memoria: descubrieron que este patrón de trabajo puede causar daño cerebral

Sentirse agotado mentalmente después de horas de trabajo no es solo una percepción de baja energía. Una nueva investigación revela que el "sobreesfuerzo laboral" además de generar cansancio puede dañar directamente la estructura de tu cerebro. El estudio pone la mira sobre un patrón de trabajo específico que afecta seriamente la memoria, la capacidad de resolver problemas y, sorprendentemente, incluso la estabilidad emocional.
Los expertos descubrieron que esta exigencia excesiva provoca cambios en áreas cerebrales vinculadas con nuestras habilidades de pensamiento, interacciones sociales y salud mental en general. El hallazgo pone en cuestión las largas jornadas laborales que cada vez son más comunes alrededor del mundo.
Un estudio revelador
La investigación, publicada en la prestigiosa revista Occupational And Environmental Medicine, se centró en un grupo de trabajadores de la salud que regularmente superaban las 52 horas semanales. Los científicos, incluyendo a un equipo de la Universidad de Yonsei en Corea del Sur, analizaron datos de un estudio longitudinal sobre la salud de los trabajadores y utilizaron resonancias magnéticas para observar la estructura de sus cerebros.
De los 110 trabajadores incluidos en el análisis final, 32 dedicaban un número excesivo de horas al trabajo cada semana, mientras que 78 cumplían un horario estándar. Aquellos con jornadas extendidas eran, en promedio, más jóvenes, con menos tiempo de experiencia laboral, pero un mayor nivel educativo.
Los hallazgos fueron claros: "Los individuos con sobrecarga laboral exhibieron cambios significativos en las regiones cerebrales asociadas con la función ejecutiva y la regulación emocional", señalaron los investigadores. Se observó un aumento del 19% en el volumen del giro frontal medio caudal izquierdo, una zona crucial para la atención, la memoria de trabajo y el procesamiento del lenguaje. Además, otras áreas relacionadas con la planificación, la toma de decisiones y la comprensión del contexto social también mostraron alteraciones.
El impacto que va más allá del cansancio
Los resultados preliminares de este estudio son contundentes: el sobreesfuerzo laboral se asocia con cambios estructurales en el cerebro, especialmente en regiones vitales para la cognición y las emociones. Esto subraya la necesidad de más investigación para comprender las implicaciones a largo plazo y, fundamentalmente, la urgencia de abordar el exceso de trabajo como un problema de salud ocupacional. Es imperativo que se implementen políticas en los lugares de trabajo para mitigar las jornadas laborales excesivas.
Ruth Wilkinson, jefa de política y asuntos públicos de la institución benéfica Institution of Occupational Safety and Health, advierte a The Daily Mail que el análisis global de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo ya reveló que las largas horas de trabajo están en aumento y son responsables de aproximadamente un tercio de la carga total estimada de enfermedades relacionadas con el trabajo. Wilkinson, cree "que se necesita una acción urgente para abordar una epidemia de largas horas de trabajo".