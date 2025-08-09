Anuncian la salida del iPhone 17: ya empezaron a bajar los precios de los modelos anteriores

Como ya es costumbre cada septiembre, Apple sacaría para el público el nuevo modelo de iPhone durante los primeros días del próximo mes. Así lo confirmó el periodista especialista en tecnología, Mauro Albornoz. En una publicación en X, anunció que el lanzamiento está previsto para el martes 9 de septiembre. También hay fecha prevista para hacer reservas y será a partir del viernes 19. A las tiendas físicas, el nuevo teléfono será el 19 de septiembre.