 Anuncian la salida del iPhone 17: ya empezaron a bajar los precios de los modelos anteriores
Aunque la empresa no hizo sus anuncios oficiales, los medios especializados ya confirmaron el lanzamiento del nuevo modelo de iPhone.

Así sería el diseño del nuevo iPhone 17 y los usuarios ya celebran el cambio estético.
Hace 11 Min

Como ya se volvió costumbre para Apple, próximamente mostrarán el tan ansiado iPhone 17. Aunque no se dieron demasiados detalles oficialmente, ya hay especulaciones que se van confirmando y otras que se fortalecen como las de mayor posibilidad de suceder. En paralelo, empezaron a caer los precios de los modelos anteriores. Se trata de una oportunidad para quienes esperaban cambiar su celular.

¿Cuándo se presentaría el Iphone 17 y cuáles serían sus principales mejoras?

Como ya es costumbre cada septiembre, Apple sacaría para el público el nuevo modelo de iPhone durante los primeros días del próximo mes. Así lo confirmó el periodista especialista en tecnología, Mauro Albornoz. En una publicación en X, anunció que el lanzamiento está previsto para el martes 9 de septiembre. También hay fecha prevista para hacer reservas y será a partir del viernes 19. A las tiendas físicas, el nuevo teléfono será el 19 de septiembre.

Bajan los precios de modelos viejos de iPhone

Si de tecnología se trata, bien cabe decir que los anteriores al 17 son modelos viejos. Es que la apuesta de Apple es mantener a sus compradores VIP siempre actualizados. El resto es casi el descarte. Es que mientras más se refuerzan las teorías de que la presentación será el 9 de septiembre, más caen los precios de los modelos anteriores como si se tratara de un desvalorización programada.

El portal español Compradicción hizo un análisis comparativo y asegura que en el país europeo ya bajaron los precios del iPhone 16. Lo mismo ocurrió con los ejemplares de iPhone 15 y 14, que poco a poco empezarán a valer mucho menos por tener un nuevo modelo más actualizado que acapara toda la atención.

El artículo señala que en España se encontraron teléfonos iPhone hasta a mitad de precio. El iPhone 14 Plus ahora se consigue por menos de 400 euros. Se trata de un celular que, según anunció Apple, recibirá actualizaciones, por lo menos, hasta 2029, por lo que tendrá poco más de cuatro años de vida útil. El iPhone 13 mini también bajó su precio y se consigue por menos de 300 euros.

Respecto a los últimos modelos, en las tiendas españolas de Apple, ya se consiguen el iPhone 15 Plus con almacenamiento de 128 gigabytes –uno de los más buscados en los últimos años– por 558 euros. El iPhone 16 con la misma capacidad de almacenamiento, parte de los 697 euros.

