 ¿Indirecta para Milei? "Coki" Ramírez aseguró que el presidente le parece un hombre misterioso
¿Indirecta para Milei? "Coki" Ramírez aseguró que el presidente le parece un hombre misterioso

La cantante cordobesa, que en otro tiempo estuvo enamorada de Tinelli, aseguró que le atrae el primer mandatario.

Coki Ramírez aceptaría salir con el presidente Javier Milei porque le parece un hombre inteligente.
Hace 11 Min

Desde su aparición en el programa de Marcelo Tinelli, “Coki” Ramírez demostró ser una mujer directa. Siempre quedó claro que no tiene problema en hablar de sus sentimientos, ni de los pareceres que tiene sobre los hombres. En esta oportunidad, un comentario sobre la gestión de Javier Milei despertó sospechas y la cordobesa terminó por declarar que tendría una cita con él.

La postura política de Ramírez nunca fue uno de los aspectos que más atractivo generaran a la prensa. Sin embargo, esta vez incluso Ángel de Brito estuvo interesado en su opinión. Es que “Coki” bancó abiertamente a Milei como votante. Después de eso, las cámaras se le pegaron para conocer más en profundidad lo que piensa sobre el presidente.

La confianza de “Coki” Ramírez en Milei

Ayer por la mañana, “Coki” Ramírez empezó a dar los primeros indicios de un enamoramiento temprano. “Trato de tener como sentido común, de decir: ‘Che, mis viejos la vienen remando hace cuántos años, necesitamos un cambio, algo nuevo’”, reflexionó la artista sobre la política nacional.

También agregó que confía en milei y que cree que “quiere hacer las cosas bien, pero hay demasiada mugre que remover”. “Tendrá sus cagad** también”, rescató. Además, contó que si bien trabaja en la TV Pública, sus ingresos no dependen del Estado, sino de anunciantes y publicistas privados.

Pese a que le ofrecieron dinero para cantar en actos oficiales políticos, Ramírez dice nunca haber aceptado. Pero también destacó que si el presidente solicitara sus servicios, su presencia no tendría costo: “Mañana me llama Milei a cantar el himno y yo no cobro un centavo, lo hago por amor a Argentina”.

“Coki” Ramírez espera la invitación de Milei

En LAM, “Coki” fue consultada directamente por el atractivo del presidente. “Tiene algo el presidente. Si Yuyito y Fátima estuvieron con él… tiene algo”, respondió velozmente y sin incomodarse. También declaró que le parece un hombre misterioso y que sin dudas mantendría una charla con él. “Me parece un tiempo que tiene una cabeza… hablaría con él horas y horas”.

Pero eso no fue todo, sino que fue directamente a lo que todos querían saber: “Habría que ver si hay piel o no, tengo que ver qué onda”. De inmediato declaró qué tanto aceptaría si Milei se comunicara con ella. “Me escribe Milei, me invita a salir, me dice: ‘Charlemos, vamos a ver una opera’. ¡¿Sabés cómo voy?! Me entretienen los hombres inteligentes. Después se ve, no tengo prejuicios hoy”, reconoció.

