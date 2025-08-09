¿Indirecta para Milei? “Coki” Ramírez aseguró que el presidente le parece un hombre misterioso

Desde su aparición en el programa de Marcelo Tinelli, “Coki” Ramírez demostró ser una mujer directa. Siempre quedó claro que no tiene problema en hablar de sus sentimientos, ni de los pareceres que tiene sobre los hombres. En esta oportunidad, un comentario sobre la gestión de Javier Milei despertó sospechas y la cordobesa terminó por declarar que tendría una cita con él.