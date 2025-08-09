No vas a poder dejar de verla: la película española en Netflix que te va a romper el corazón

Desde su llegada a Netflix en abril de 2019, la película ¿A quién te llevarías a una isla desierta? no ha dejado de ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma. A más de cinco años de su estreno, el drama dirigido por Jota Linares se mantiene entre los contenidos más vistos a nivel mundial y suma nuevas audiencias gracias al boca a boca y las recomendaciones.