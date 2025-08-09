 No vas a poder dejar de verla: la película española en Netflix que te va a romper el corazón
España

No vas a poder dejar de verla: la película española en Netflix que te va a romper el corazón

¿A quién te llevarías a una isla desierta? es ideal para quienes buscan un drama íntimo, juvenil y emocionalmente potente para disfrutar durante el fin de semana.

La película española que sigue rompiéndola en Netflix:
Hace 2 Hs

Desde su llegada a Netflix en abril de 2019, la película ¿A quién te llevarías a una isla desierta? no ha dejado de ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma. A más de cinco años de su estreno, el drama dirigido por Jota Linares se mantiene entre los contenidos más vistos a nivel mundial y suma nuevas audiencias gracias al boca a boca y las recomendaciones.

Basada en la obra teatral homónima escrita también por Linares, esta producción española ofrece una mezcla de intensidad emocional, sensualidad y secretos, protagonizada por un destacado elenco juvenil encabezado por María Pedraza, Jaime Lorente, Pol Monen y Andrea Ros. La química entre los actores y la profundidad de sus personajes fueron ampliamente elogiadas tanto por la crítica especializada como por el público.

Con una duración de 1 hora y 33 minutos, la historia gira en torno a cuatro amigos que comparten un departamento desde hace ocho años. En su última noche juntos, mientras se preparan para emprender caminos distintos, una confesión inesperada sacude sus vínculos y los obliga a replantearse todo lo vivido.

La propuesta de Linares fue reconocida en el circuito de festivales y llegó a ser nominada a los Premios Goya, destacando por su cuidada adaptación del teatro al cine y su capacidad para capturar la complejidad emocional de los vínculos afectivos.

¿Dónde se puede ver la película, según tu país?

Latinoamérica: disponible en Netflix bajo el título original ¿A quién te llevarías a una isla desierta?

Estados Unidos: se encuentra en Disney+ con el título en inglés Who Would You Take to a Deserted Island?

España: actualmente no está disponible en Netflix, aunque puede encontrarse en otras plataformas bajo alquiler o compra digital.

