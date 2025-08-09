 Horóscopo: cómo saber si alguien es compatible con vos, según su signo del Zodíaco
Horóscopo: cómo saber si alguien es compatible con vos, según su signo del Zodíaco

La astrología, a través de los opuestos complementarios, ayuda a saber qué personas se llevan mejor.

Hace 5 Hs

En la astrología, uno de los aspectos que ayudan a conocer la compatibilidad entre las personas son los opuestos complementarios. Se trata de aquellos signos que se encuentran exactamente en el lado contrario de la rueda zodiacal de otros.

Otra manera de conocer la manera en la que dos personas pueden congeniar es a través de sus elementos. Si bien existen ciertas excepciones, la astrología cuenta con algunas tendencias. 

La primera consiste en aquellos astros que comparten su naturaleza. En tanto, puede haber compatibilidad entre dos elementos diferentes. Los signos del Aire congeniarán de mejor manera con los de Fuego, mientras que los de Agua encontrarán mayor confort con los de Tierra.

Aries

Signos más compatibles: Sagitario, Géminis y Libra, su opuesto complementario.

Como buen signo de Fuego, las personas de Aries se sienten atraídas por personalidades fuertes y con gustos definidos. 

Con Marte como su planeta regente, prefieren a seres activos y enérgicos, que los acompañen en cada uno de sus planes. Prefieren perfiles sociales que adoran pasar tiempo con sus amigos y posean un espíritu compañero.

Tauro

Signos más compatibles: Libra, Virgo y Escorpio, su opuesto complementario.

El toro encontrará una química instantánea con Libra, ya que ambos se encuentran bajo la influencia de Venus, el planeta del amor y la belleza. Por su parte, los taurinos compartirán con Virgo su naturaleza estable y responsable, que busca establecer vínculos que les den seguridad y proyección a futuro. Sin embargo, con quien encontrará mayor conexión será Escorpio, puesto que su sensibilidad y personalidad pasional lo conquistará de inmediato.

Géminis

Signos más compatibles: Libra, Acuario y Sagitario, su opuesto complementario.

El signo de los gemelos necesita rodearse de personas con una agenda social activa. Les gusta incluir a su pareja a sus planes, por lo que prefieren personalidades extrovertidas y cordiales como las de su mismo elemento, el Aire. Asimismo, congeniarán a la perfección con el centauro, gracias a su sentido de compañerismo y carácter alegre.

Cáncer

Signos más compatibles: Escorpio, Virgo y Capricornio, su opuesto complementario.

Las personas de Cáncer adoran estar en pareja y buscan a alguien que les dé estabilidad y seguridad a largo plazo. Poseen una mente un tanto conservadora, por lo que creen en el amor para toda la vida. 

Encontrarán vínculos duraderos con Virgo y Capricornio, ya que estos signos se comprometen en serio. Escorpio disfrutará de su personalidad afectuosa y comprenderá sus emociones por que pertenecen a la misma naturaleza.

Leo

Signos más compatibles: Aries, Géminis y Acuario, su opuesto complementario.

El león disfruta relacionarse con signos de Aire, debido a que poseen una mentalidad abierta y espíritu libre, capaz de comprender su estilo de vida lúdico. Les gusta sentirse admirados y acompañados en sus proyectos, por lo que Aries será su gran inspiración, gracias a sus aptitudes para la motivación.

Virgo

Signos más compatibles: Tauro, Géminis y Piscis, su opuesto complementario.

Como buen signo de Tierra, Virgo se sentirá cómodo con Tauro, que pertenece al mismo elemento y poseen los mismos objetivos de vida. En tanto, comparte su planeta regente, Mercurio, con Géminis. 

Esto hará que la comunicación en su relación sea efectiva y puedan construir un vínculo fuerte. También se sentirán atraídos por la sensibilidad y espíritu cariñoso del signo de los peces, que lo ayudará a conectar con su costado vulnerable.

Libra

Signos más compatibles: Tauro, Acuario y Aries, su opuesto complementario.

En las relaciones, las personas de Libra disfrutan tomar un rol compañero. Buscan parejas que tomen la iniciativa y las agasajen, por lo que se sentirán a gusto con su opuesto Aries, quien disfruta de dominar la situación. 

Comparte su regente Venus con Tauro, por lo que este signo comprenderá sus gustos y necesidades, mientras que con Acuario conectará desde un punto de vista filosófico.

Escorpio

Signos más compatibles: Piscis, Virgo y Tauro, su opuesto complementario.

El vínculo más profundo que tendrá el escorpión se dará con alguien de Tauro, ya que este signo es capaz de satisfacer la necesidad de seguridad y formalidad que necesita para comprometerse. 

Con Virgo sucederá algo similar porque podrán compensar sus cualidades y equilibrar su mente con el corazón. Mientras tanto, alcanzarán una dinámica dulce y muy emocional cuando conecten con Piscis.

Sagitario

Signos más compatibles: Acuario, Leo y Géminis, su opuesto complementario.

Las personas de Sagitario se sienten atraídas por los signos del Aire como Acuario y Géminis, ya que comprenden su espíritu libre y aventurero. Con Leo formarán una dupla muy pasional que sabrá potenciar sus aptitudes para conseguir lo que desean.

Capricornio

Signos más compatibles: Piscis, Tauro y Cáncer, su opuesto complementario.

La cabra suele ser serio y muy maduro, por lo que al hablar del amor se siente cómodo con los signos del Agua. Esto ayudarán a que los capricornianos conecten con su costado más vulnerable y abrirse sin sentirse juzgados. Asimismo, cuenta con una gran conexión con Tauro, ya que ambos se admiran entre sí.

Acuario

Signos más compatibles: Escorpio, Géminis y Leo, su opuesto complementario.

Las personas de Acuario buscan la aventura y el desafío en sus vínculos. Es por ello que se sienten atraído por la personalidad intensa y pasional del escorpión. Con Géminis comparten su elemento y sus ansias de libertad, mientras que Leo les presentará un mundo lúdico y sociable nunca antes visto.

Piscis

Signos más compatibles: Escorpio, Capricornio y Virgo, su opuesto complementario.

Al compartir su regente con Virgo y encima ser su opuesto complementario, esta dupla será inseparable. Asimismo, se sentirán a gustos con otros signos de Tierra como Capricornio, ya que les ayudará a conseguir un vínculo maduro. Con Escorpio podrán explorar su costado más sensible y vivir nuevas experiencias.

Comentarios