Horóscopo: cómo saber si alguien es compatible con vos, según su signo del Zodíaco

El toro encontrará una química instantánea con Libra, ya que ambos se encuentran bajo la influencia de Venus, el planeta del amor y la belleza. Por su parte, los taurinos compartirán con Virgo su naturaleza estable y responsable, que busca establecer vínculos que les den seguridad y proyección a futuro. Sin embargo, con quien encontrará mayor conexión será Escorpio, puesto que su sensibilidad y personalidad pasional lo conquistará de inmediato.