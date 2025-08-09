Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Si bien no hay cura para la artrosis, sí hay tratamientos para aliviar sus síntomas. Principalmente, se destacan cambios en el estilo de vida, también terapias, medicamentos para el dolor y recetados por un especialista. Además, la alimentación tiene un rol fundamental.
Con respecto a la prevención, se recomienda hacer actividad física, mantener una buena postura, cuidarse de lesiones en las articulaciones y evitar el sobrepeso, ya que podría causar inflamación y cambios en el cartílago. Además, el peso extra podría ejercer más presión en las caderas, rodillas, tobillos y pies. También, los estudios demuestran que una dieta rica en fibra podría prevenir el riesgo de artrosis.
¿Cuál es la dieta recomendada para mejorar el dolor de rodilla y prevenir artrosis?
Los resultados de una investigación, publicada en la revista Annals of the Rheumatic Diseases, revelan que una alimentación rica en fibra está asociada con un menor riesgo de osteoartritis de rodilla.
Los hallazgos están basados en dos estudios que comprueban otros beneficios de esta dieta en la salud, como la reducción de la presión arterial, peso e inflamación, al igual que un mejor control de la glucosa en sangre.
El análisis de los datos muestra que comer más fibra se asocia con un menor riesgo de dolor de rodilla por osteoartritis. En comparación con los que consumieron menos fibra, 25% de los participantes, los que consumieron más fibra, 25% de los participantes, mostraron un riesgo un 30% menor de este trastorno.
“Los hallazgos de dos estudios longitudinales mostraron consistentemente que una mayor ingesta total de fibra se relacionaba con un menor riesgo de osteoartritis de rodilla sintomática, mientras que la relación con el incidente radiográfico de osteoartritis no estaba clara”, concluyen.
Sin embargo, es necesario aclarar esta investigación fue observacional. Por lo tanto, no se pueden establecer conclusiones concretas sobre la causa y efecto.
Cuáles son los alimentos con un alto contenido de fibra
Según información de Mayo Clinic, algunos de los alimentos que se podrían incluir para añadir más fibra en la dieta son los siguientes:
- Frutas: frambuesas, peras, manzanas, bananas, naranjas y frutillas.
- Verduras: brócoli, coles de Bruselas, coliflor y zanahoria.
- Granos: arroz integral, avena, fideos integrales, quinoa, pan integral y pan de centeno.
- Legumbres, nueces y semillas: arvejas, lentejas, porotos negros, semillas de chía, almendras, pistachos y semillas de girasol.
Mayo Clinic advierte que el consumo excesivo de fibra podría causar gases intestinales, hinchazón abdominal y calambres.
Es esencial recordar que se debe consultar con un profesional de la salud antes de añadir nuevos ingredientes a la dieta y, en caso de presentar síntomas adversos o reacciones alérgicas, visitar un centro médico cercano.