Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Con respecto a la prevención, se recomienda hacer actividad física, mantener una buena postura, cuidarse de lesiones en las articulaciones y evitar el sobrepeso, ya que podría causar inflamación y cambios en el cartílago. Además, el peso extra podría ejercer más presión en las caderas, rodillas, tobillos y pies. También, los estudios demuestran que una dieta rica en fibra podría prevenir el riesgo de artrosis.