Nuevo plan integral para control del HLB en el citrus

El Senasa dispuso un nuevo Plan de Medidas Integradas para el Manejo del Huanglongbing (HLB) que simplifica la operatoria ya que no entran en un Área Bajo Cuarentena (ABC) todos los campos que hayan tenido casos positivos de la enfermedad, como lo indicaba la normativa anterior, sino que solo aquellos en los cuales si se detectaron durante los últimos tres años. Así, los responsables de todos los establecimientos comerciales deberán realizar monitoreos y toma de muestras con el fin de continuar fortaleciendo las acciones para el control de esta grave enfermedad que pone en riesgo la producción nacional de citrus y las economías regionales. Asimismo, el Senasa seguirá realizando tareas de monitoreo y toma de muestras en el resto de los establecimientos no afectados al Plan integral.