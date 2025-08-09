 Nuevo plan integral para control del HLB en el citrus
Nuevo plan integral para control del HLB en el citrus
El Senasa dispuso un nuevo Plan de Medidas Integradas para el Manejo del Huanglongbing (HLB) que simplifica la operatoria ya que no entran en un Área Bajo Cuarentena (ABC) todos los campos que hayan tenido casos positivos de la enfermedad, como lo indicaba la normativa anterior, sino que solo aquellos en los cuales si se detectaron durante los últimos tres años. Así, los responsables de todos los establecimientos comerciales deberán realizar monitoreos y toma de muestras con el fin de continuar fortaleciendo las acciones para el control de esta grave enfermedad que pone en riesgo la producción nacional de citrus y las economías regionales. Asimismo, el Senasa seguirá realizando tareas de monitoreo y toma de muestras en el resto de los establecimientos no afectados al Plan integral.

El Senasa brinda a los productores una estrategia para el manejo y control de la enfermedad, que combina un abordaje integral basado en facilitar y simplificar la implementación de las tareas que deben llevar adelante los productores, manteniendo las medidas fitosanitarias necesarias para el manejo de la enfermedad. Las principales medidas del Plan, a cargo del productor, son:

•Monitoreos mensuales de la plaga y trimestrales de síntomas de la enfermedad.

• Toma de muestras y diagnóstico en laboratorios oficiales del Senasa y el INTA, a cargo del productor.

• Erradicación obligatoria de plantas enfermas.

• Control fitosanitario del insecto vector mediante productos autorizados.

• Registro sistemático de todas las acciones en el Libro de Medidas Fitosanitarias (LMF).

El Plan será fiscalizado por el Senasa y prevé el bloqueo en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) ante incumplimientos.

Por otra parte el Senasa simplificó los requisitos que deben cumplir los operadores intermediarios de viveros de cítricos ubicados en zonas de bajo riesgo de HLB al tiempo que mantiene las medidas de prevención contra la plaga en todo el país. Se exime del uso de la cobertura a los operadores intermediarios de viveros cítricos ubicados en zonas de bajo riesgo fitosanitario de HLB. Esta modificación solo aplica a los operadores intermediarios de zonas de bajo riesgo, que no producen plantas cítricas y cuyas condiciones sanitarias permiten simplificar su operatoria sin comprometer la sanidad vegetal.

