Trump ordena combatir narcos con su ejército, en el extranjero

“Invasión”

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está absolutamente descartado. Lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de un acuerdo”, añadió.