Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el próximo viernes en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, estado ubicado en el noroeste del país norteamericano.
“La tan esperada reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles”, publicó Trump en sus redes sociales.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario reiteró que el acuerdo de paz para Ucrania, mediado por Estados Unidos, podría incluir “intercambios de territorios” con el fin de “mejorar la situación de ambos países” involucrados en el conflicto, consignó Infobae.
“Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (…) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, explicó. Asimismo, expresó su confianza en la predisposición tanto de Putin como del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para alcanzar una solución negociada.
Trump explicó los motivos por los que se retrasó su reunión
También señaló que las negociaciones para la cumbre en Alaska se han retrasado por motivos de seguridad, aunque ratificó su compromiso de buscar un cese al fuego en Ucrania. “Europa quiere paz. Millones de personas han muerto”, afirmó tras presidir la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca.
En ese sentido, agregó que “ya se están acercando a un pacto de cese al fuego porque todas las partes quieren poner fin al conflicto”. Además, destacó el reciente envío de ayuda militar a Ucrania a través de la OTAN y manifestó que “Zelensky necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo”.