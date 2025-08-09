Cómo bajar el cortisol y mejorar tu bienestar: consejos del neurocientífico Andrew Huberman

En los últimos años, el cortisol ha ganado protagonismo en debates sobre el agotamiento, el descanso reparador, el sueño nocturno, la longevidad y la capacidad para realizar múltiples tareas. Conocida como la “hormona del estrés”, esta sustancia cumple funciones esenciales para la supervivencia. Sin embargo, cuando sus niveles se mantienen elevados durante períodos prolongados, puede afectar negativamente el metabolismo, el sistema inmunológico y el equilibrio emocional.