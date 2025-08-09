Los lectores, en el corazón informativo de LA GACETA

El archivo, un tesoro

Uno de los espacios que más sorprendió a los visitantes fue el Archivo Histórico de LA GACETA, un verdadero reservorio de la historia provincial y nacional. Entre ejemplares amarillentos, fichas, fotografías y publicaciones centenarias, los lectores se maravillaron con el sistema de sobres donde se guardan distintos tipos de materiales por temas. “A mí me llamó la atención que tengan una especie de bóveda con una temperatura especial para conservar las primeras ediciones del diario”, comentó Noemí, docente jubilada de Monteros. Para ella, el diario siempre fue la fuente más confiable de información, según dijo.