 Así es por dentro LA GACETA: los lectores vivieron la experiencia única de conocer el corazón del diario en su 113° aniversario
Así es por dentro LA GACETA: los lectores vivieron la experiencia única de conocer el corazón del diario en su 113° aniversario

Durante este viernes, varios curiosos, de todas las edades, recorrieron la redacción, el archivo histórico, el museo y conocieron cómo se construyen las noticias.

Hace 1 Hs

Por su 113° aniversario, LA GACETA abrió sus puertas a sus lectores, convocando a quienes día a día la eligen como fuente de información, compañía y tradición. A través de una inscripción en la web, decenas de tucumanos fueron parte de un recorrido único por el edificio de Mendoza 654, sede central de nuestro diario.

La actividad, pensada como parte de los festejos por un nuevo aniversario, fue también un homenaje a los lectores. Entre los asistentes, hubo estudiantes de comunicación, universitarios de otras carreras, profesionales, jubilados, niños y adultos mayores. Todos con una historia, una anécdota, un vínculo con el diario.

Gonzalo, estudiante de Comunicación y lector desde la infancia, fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el recorrido junto a LG Play. “De chico esperaba que mi papá termine con la parte principal para agarrar la sección Deportes. Después me lo leía entero”, recordó. Su vínculo con el diario lo llevó a anotarse en cuanto vio la convocatoria: “Siempre me gustó escribir, y estar acá me conecta con eso”.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

El archivo, un tesoro vivo

Uno de los espacios que más sorprendió a los visitantes fue el Archivo Histórico de LA GACETA, un verdadero reservorio de la historia provincial y nacional. Allí, entre ejemplares amarillentos, fichas, fotografías y publicaciones centenarias, Florencia -estudiante de Geografía- revivió un recuerdo entrañable.

“Mi abuelo compraba el diario todos los días. Cuando entré y vi los números de oro, me emocioné hasta las lágrimas. Él falleció hace unos años, pero leer el diario era uno de sus rituales. Estar acá es tenerlo cerca otra vez”, dijo.

Florencia se anotó para la visita apenas vio la nota en el sitio web. Y no solo por el recuerdo familiar. “Vinimos desde la facultad porque queremos usar el archivo para un trabajo de investigación. No sabíamos que existía esta riqueza”.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

La visita fue también una experiencia de contrastes. En el segundo piso, el museo del diario muestra los antiguos equipos de impresión, los tipos móviles, los primeros sistemas de armado de páginas. 

Justo debajo, la redacción vibra con la tecnología actual, las pantallas, las transmisiones en vivo, las coberturas minuto a minuto y el ritmo digital.

FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

“LA GACETA siempre estuvo en casa”; “mi abuelo no arrancaba el día sin leerla”; “yo la sigo por redes, pero el papel tiene algo especial”. Las frases se repitieron a lo largo de la jornada, marcando una constante: el vínculo con el diario evoluciona, pero permanece. En papel o en digital, en redes o en streaming, LA GACETA forma parte del día a día de miles de tucumanos.

El recorrido también incluyó una charla íntima con editores y redactores, donde se contaron anécdotas, se resolvieron dudas y se mostró cómo se produce la información durante las 24 horas. Muchos se sorprendieron al conocer los detalles del proceso, desde que nace una nota hasta que se imprime o se publica online.

Con todo esto, LA GACETA no solo celebró 113 años de historia, sino también el lazo afectivo con su comunidad. Un lazo hecho de palabras, papel, clics… y, claro, memorias compartidas.

