Así es por dentro LA GACETA: los lectores vivieron la experiencia única de conocer el corazón del diario en su 113° aniversario

Gonzalo, estudiante de Comunicación y lector desde la infancia, fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el recorrido junto a LG Play. “De chico esperaba que mi papá termine con la parte principal para agarrar la sección Deportes. Después me lo leía entero”, recordó. Su vínculo con el diario lo llevó a anotarse en cuanto vio la convocatoria: “Siempre me gustó escribir, y estar acá me conecta con eso”.