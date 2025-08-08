 Atlético Tucumán entregará una distinción a Di María en la previa del partido
Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán entregará una distinción a Di María en la previa del partido

Los directivos del "Decano" homenajearán al campeón del Mundo en el campo de juego del Monumental

Hace 6 Hs

En la previa al partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central, el “Decano” le entregará una plaqueta distintiva a Ángel Di María para reconocer la obtención del campeonato del mundo en Qatar 2022. 

“Tenemos previsto entregarle una distinción a Ángel Di María, quien nos dio una alegría inmensa a todos los argentinos en Qatar 2022. Va a ser recibido como corresponde en nuestro estadio, pero esto es fútbol y, a la hora de que empiece a rodar la pelota, queremos ganar sin importar quién esté enfrente”, dijo Ignacio Golobisky, vicepresidente primero del “Decano”, en referencia a este homenaje que se realizará en el Monumental José Fierro, en diálogo con La Capital de Rosario.

 Vale mencionar que este será el segundo partido como visitante desde su regreso al fútbol argentino. Hasta el momento, Di María acumula dos goles -ambos desde el punto del penal- en el torneo Clausura y buscará incrementar esa marca en Tucumán.

Temas Club Atlético Rosario CentralIgnacio GolobiskyAtlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
3

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
5

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
6

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Más Noticias
La historia de Pablo Leguizamón: del ascenso y los goles históricos a la pasión por el fútbol amateur

La historia de Pablo Leguizamón: del ascenso y los goles históricos a la pasión por el fútbol amateur

Tocaba con una caja de cartón, le regalaron un bombo y en la práctica emocionó al plantel de San Martín

Tocaba con una caja de cartón, le regalaron un bombo y en la práctica emocionó al plantel de San Martín

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Comentarios