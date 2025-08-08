Atlético Tucumán entregará una distinción a Di María en la previa del partido

“Tenemos previsto entregarle una distinción a Ángel Di María, quien nos dio una alegría inmensa a todos los argentinos en Qatar 2022. Va a ser recibido como corresponde en nuestro estadio, pero esto es fútbol y, a la hora de que empiece a rodar la pelota, queremos ganar sin importar quién esté enfrente”, dijo Ignacio Golobisky, vicepresidente primero del “Decano”, en referencia a este homenaje que se realizará en el Monumental José Fierro, en diálogo con La Capital de Rosario.