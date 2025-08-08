Atlético Tucumán entregará una distinción a Di María en la previa del partido

En la previa al partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central, el “Decano” le entregará una plaqueta distintiva a Ángel Di María para reconocer la obtención del campeonato del mundo en Qatar 2022.
“Tenemos previsto entregarle una distinción a Ángel Di María, quien nos dio una alegría inmensa a todos los argentinos en Qatar 2022. Va a ser recibido como corresponde en nuestro estadio, pero esto es fútbol y, a la hora de que empiece a rodar la pelota, queremos ganar sin importar quién esté enfrente”, dijo Ignacio Golobisky, vicepresidente primero del “Decano”, en referencia a este homenaje que se realizará en el Monumental José Fierro, en diálogo con La Capital de Rosario.
Vale mencionar que este será el segundo partido como visitante desde su regreso al fútbol argentino. Hasta el momento, Di María acumula dos goles -ambos desde el punto del penal- en el torneo Clausura y buscará incrementar esa marca en Tucumán.